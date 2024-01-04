Предназначен для группового удара: в РФ рассказали о новой модификации БПЛА "Ланцет" (видео)

По словам разработчика Александра Захарова, с модифицированными дроном-камиказде "практически невозможно будет сражаться".

В Российской Федерации показали модифицированные беспилотные летательные аппараты "Ланцет". Соответствующий сюжет транслировался на российском телеканале "Россия 1".

Сообщается, что новый БПЛА предназначен для нанесения группового удара. С этой целью была разработана пусковая установка на несколько дронов. Есть также индивидуальный пусковой контейнер.

"Вылетев из контейнера "Ланцет" расправляет крылья и направляется к цели. Из таких контейнеров можно легко выстраивать комбинацию для залпового огня", — говорится в сюжете.

Главный конструктор группы компаний Zala Aero Александр Захаров заявил, что с модифицированными БПЛА "практически невозможно будет сражаться". По его словам, дрон уже прошел серию боевых экспериментов именно на уровне полностью автоматического применения.

"Новый Ланцет должен вписаться в концепцию сетецентрической войны, когда рой дронов-камикадзе объединяется нейросетью в единый отряд. Например, если один беспилотник находит групповую цель, о ней уже знают все остальные.", — утверждают на российском телевидении.

Напомним, по данным Института науки и международной безопасности (ISIS) от 19 декабря, российский беспилотник "Ланцет-3" изготовлен с применением деталей, произведенных в США, Швейцарии и Чехии. Единственным компонентом, произведенным российской компанией, являлся источник питания дрона.

Ранее, 6 декабря, расследователи OSINT-агентства Molfar опубликовали детальные карты, на которых обозначены цеха по производству барражирующих боеприпасов "Ланцет" ВС РФ. Как оказалось, россияне спрятали цеха по выпуску "Ланцетов" за 1300 км от Украины в городе Ижевске.