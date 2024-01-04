"Преимущество станет очевидным": РФ может атаковать Европу в ближайшие несколько лет, – Туск

По словам польского премьера, почти вся российская экономика перешла на систему военного перевооружения, а ЕС в этом плане "сильно отстает".

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Российская Федерация может напрямую атаковать страны Европейского союза, если почувствует свое военное преимущество. Об этом глава польского правительства сказал во время пресс-конференции 3 января, пишет Rzeczpospolita.

Журналисты спросили у Туска, будет ли Варшава подавать заявку на усиление сил НАТО на восточном фланге Альянса и увеличивать расходы на оборону после того, как одна из российских ракет находилась в воздушном пространстве Польши в течение нескольких минут.

В ответ польский премьер сообщил об инициативе, подготовленной совместно с главой МИД Радославом Сикорским. Речь идет о призыве принять во внимание потребности оружейной промышленности Европы.

По словам Туска, целью инициативы является не только возможность быстро оказывать помощь Украине, но и европейская безопасность. Он отметил, что почти вся российская экономика перешла на систему военного перевооружения, в то время как Европа в этом плане "сильно отстает".

По мнению политика, без "радикального усиления" своей обороноспособности ЕС в ближайшие несколько лет подвергнется прямой российской агрессии. Он отмтил, что Европа должна быть в военном отношении сильнее России.

"Никто не может сомневаться в том, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и это произойдет тогда, когда преимущество России в военном потенциале станет очевидным", — сказал Туск.

Напомним, депутат Бундестага и экс-полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер 1 января заявил, что у стран НАТО есть только 5–8 лет на подготовку к возможной войне с Россией. Он также отметил, что "некоторые говорят, что минимум три года".

Ранее, 9 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что война в Украине закончится не скоро. По его словам, Владимир Путин не должен рассчитывать на то, что Запад устанет, поэтому нужно продолжать поддерживать Киев.