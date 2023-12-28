Путин — на пороге Европы. Почему страны ЕС должны резко увеличить помощь Украине

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В условиях, когда украинские силы застопорились на поле боя, а крупные пакеты помощи Киеву блокируются Венгрией в ЕС и политиками-республиканцами в США, западный альянс в поддержку Украины выглядит все более слабым и разделенным. Несколько ученых и политиков оценили этот сценарий и пришли к выводу, что поворот к оборонительной стратегии может в конечном итоге привести Путина за стол переговоров. Согласно этой точке зрения, новый подход, направленный на обеспечение безопасности территорий, которые Украина уже контролирует, консолидирует поддержку Запада и в конечном итоге продемонстрирует России, что она не может пережить военные усилия Украины. Но этот анализ отражает фундаментальное непонимание российского президента и того, как он думает. Любое отступление Запада только побудит Путина удвоить наступление на Украину. Пока он верит, что военный успех возможен, Путин будет отказываться от переговоров и будет продолжать борьбу.

Учитывая эту реальность, западные политики должны пересмотреть свой подход к поддержке военных усилий Украины. Партнеры Украины должны перейти от половинчатой ​​к полномасштабной наступательной стратегии, которая предоставит находящейся в боевой готовности стране все оружие, необходимое для того, чтобы одержать верх и отбросить российские войска. Европа, в частности, должна делать больше. Это включает в себя доставку максимально возможного количества материальных средств из существующих запасов соответствующих систем вооружения ЕС, увеличение военного производства и расширение производственных возможностей каждой страны. В частности, Европа может и должна предоставить Киеву гораздо больше крылатых ракет средней и большой дальности. Это позволит Украине атаковать российскую инфраструктуру на оккупированных территориях, одновременно защищая своих солдат от опасностей на линии фронта. Европа также должна ускорить и продлить поставку в Украину истребителей F-16, что позволит добиться превосходства в воздухе. В сочетании с отправкой дополнительных систем противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot и IRIS-T, такая помощь позволит Украине эффективно оказывать давление на российские силы и одерживать верх на поле боя.

Только тогда, когда Россия отступит, переговоры станут возможными. Только тогда западные политики смогут достичь реальных критериев победы: обеспечить, чтобы агрессивная война Путина не окупилась для России и чтобы Европа не продолжала оставаться театром военных действий. Однако если Запад капитулирует перед усталостью и распрями, это просто сыграет на руку Путину. Триумф России подготовит почву для дальнейшей войны по всему континенту, приближая беспорядки к территории НАТО.

ИЗБЕЖАНИЕ САМОПОРАЖЕНИЯ

Нынешняя ситуация на поле боя действительно вызывает тревогу для Украины и ее партнеров. Российские войска окопались за милями минных полей и траншей, что делает захват территории невероятно трудным и дорогостоящим для украинских солдат. Наступила тупиковая ситуация; Конфликт, который длится третий год, уже повлек за собой сотни тысяч жертв среди военных и гражданского населения и превращается в жестокую войну на истощение. Но те, кто выступает за переговоры с Москвой, не упоминают контекст, в котором возникла эта ухудшающаяся ситуация. Киев не добился серьезных успехов на поле боя, поскольку его партнеры в США и Европе не предоставили необходимое вооружение для получения контроля над воздушным пространством и эффективного проникновения на российские позиции и инфраструктуру на оккупированных территориях и в Крыму.

Поскольку война затянулась, России удалось активизировать свой военно-промышленный комплекс и приспособиться к экономике военного времени. Ее материальные возможности сейчас превзошли возможности Украины, которая продолжает зависеть от поставок оружия с Запада. Хотя партнеры Украины сохранили запасы некоторых видов высокоточного оружия, в том числе крылатых ракет "Таурус", у них заканчиваются другие ключевые материалы, в частности боеприпасы. Несмотря на ранние предупреждения о том, что боеприпасы в конечном итоге закончатся, Европейский Союз не смог увеличить свои производственные возможности из-за отсутствия планирования и дальновидности. При нынешних темпах блок не сможет выполнить свое обязательство по поставке Украине одного миллиона снарядов и ракет к марту 2024 года. И это отставание имеет последствия на местах; в то время как Россия использует от 25 000 до 30 000 снарядов в день, Украина выпускает всего 7 000. Столкнувшись с критической нехваткой боеприпасов, украинские войска были вынуждены нормировать их использование. Ни одно правительство НАТО никогда не поставит свои вооруженные силы в такое положение, когда им придется вести войну без достаточного количества боеприпасов, высокоточного оружия и поддержки с воздуха.

Украинцам приходится воевать с дефицитом боеприпасов Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Частично проблема заключается в том, что многие европейские лидеры не смогли четко сформулировать цель помощи Украине, а вместо этого придерживались расплывчатой ​​и зачастую нерешительной стратегии поддержки. Их поэтапный подход к помощи не позволил Киеву добиться крупного прорыва во время летнего наступления Украины. Политики в правительстве Германии и администрации Байдена, в частности, продолжают рассматривать поставку каждой системы вооружений через призму того, как на это отреагирует Россия, при этом страх эскалации ограничивает объем помощи, которую получает Украина. Реальность такова, что Россия уже полностью задействовала свой обычный военный потенциал и вряд ли пойдет по ядерному пути по двум причинам: во-первых, из-за страха возмездия США; и, во-вторых, учитывая противодействие Китая, незаменимого союзника России. Ядерная эскалация — это явная красная линия для Пекина.

Нельзя позволить Путину воображать, что в его отвратительном вторжении есть какая-то заслуга; если он победит, агрессивные войны в Европе вполне могут стать более распространенными. С точки зрения Киева и его партнеров это означает, что как минимум должны быть восстановлены довоенные границы Украины. Киев не только борется за возвращение своей территории, но и защищает фундаментальное право государств на самоопределение, а также в основном мирный порядок, который преобладал в Европе после окончания Второй мировой войны. Это цель, ради которой либеральные демократии на Западе и во всем мире должны объединиться — собенно по всей Европе, где война вернулась на континент.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ИЛЛЮЗИЙ

Многие наблюдатели и политики согласны с тем, что война на Украине, скорее всего, может закончиться только переговорами. Однако удовлетворительное соглашение не будет достигнуто с позиции слабости Украины. Учитывая послужной список Путина, нет никаких оснований полагать, что оборонительный подход Украины и ее партнеров будет стимулировать Россию двигаться к прекращению огня, как предполагают некоторые, такие как Ричард Хаас и Чарльз Купчан. Совсем наоборот: Путин ясно дал понять, что не хочет вести переговоры. Он хочет выиграть эту войну, которая стала вопросом его политического и личного выживания. Война дорого обошлась России, и Путин должно иметь, что показать. Предположение, что он может воспользоваться возможностью остановить кровопролитие, является принятием желаемого за действительное и не имеет ничего общего с Путиным, который бомбил украинское гражданское население, помогал сирийскому диктатору Башару аль-Асаду начать ужасающую войну против своего собственного народа и руководил жестокой оккупацией Чечни в начале 2000-х годов. Неудивительно, что цена даже начала переговоров с Киевом — это, по сути, полная капитуляция Украины. А взамен он ничего не обещает.

Сокращение поддержки Украины скорее уменьшит, чем увеличит интерес России к переговорам. Путин одержит верх, и у него не будет причин вступать в диалог, если он почувствует возможность военной победы. Расширенный военно-промышленный комплекс России может выдержать многолетнюю войну; Европа, с другой стороны, не увеличила свою военную продукцию и скоро исчерпает жизненно важные военные системы, в которых так отчаянно нуждается Украина. Зная это, Путину просто нужно подождать. Время на его стороне.

Отсутствие решимости, проявленное здесь Соединенными Штатами и ЕС, может иметь важные последствия для остального мира. Если Запад отступит перед лицом наступлений Путина или покажет, что он не способен существенно усилить поддержку Украины, такая неудача будет сигнализировать о слабости Китаю и другим ревизионистским державам, таким, как Иран. Это также станет катастрофическим сигналом для других ключевых союзников, таких, как Филиппины и Тайвань, которые полагаются на военную поддержку США в плане своей безопасности и территориальной целостности. Переход к целенаправленной наступательной стратегии и помощь Украине в борьбе с Россией помогут сдержать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и успокоить союзников США и ЕС. Каждый республиканец, утверждающий, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на Китае и оставить Европу европейцам, должен иметь в виду, что, позволив России одержать победу в Украине, он только поощрит самые худшие, самые агрессивные инстинкты в Пекине.

ЯСНЫЕ ГЛАЗА, ПОЛНАЯ ПОМОЩЬ

Но точно так же, как Соединенные Штаты не должны колебаться в своей поддержке Украины, Европа должна сделать больше, чтобы активизировать свою деятельность и обеспечить свою собственную защиту – особенно с учетом перспективы возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет. В случае переизбрания Трампа европейцы должны иметь возможность самостоятельно поддерживать военные усилия Украины. Европейцы не могут уйти от географии нашего континента; нас не отделяет от войны огромный океан. Таким образом, у нас нет другого выбора, кроме как обеспечить победу Украины. Наш коллективный мирный европейский порядок подвергается нападкам со стороны России. Хотя в одиночку поддержать Украину было бы значительно сложнее, это не невозможно. Только ВВП Германии почти в два раза больше, чем у России; ЕС — в целом в семь раз больше.

Чтобы активировать потенциал ЕС как геополитического игрока и построить устойчивую коалицию в поддержку Украины, Германии необходимо оправдать свою лидирующую роль в блоке. Она должна выступать в качестве моста между восточными европейцами, которые хорошо осознают российскую угрозу вблизи своих границ, и западными европейцами, которые чувствуют себя в относительной безопасности в своих домах вдали от украинских линий фронта. Хотя ценное время было потеряно, канцлеру Германии Олафу Шольцу еще не поздно действовать решительно. Шольц предпринял несколько важных шагов; В 2023 году немецкая военная поддержка Украины составила около четырех миллиардов евро, включая системы вооружения, такие, как танки и системы противоракетной обороны, — сумма, которая удвоится в 2024 году. Эта крупномасштабная помощь является тем более исключительной, учитывая давний пацифизм Германии, что исторически приводило к отказу Берлина отправлять оружие в зоны конфликтов. Но, учитывая неиспользованный потенциал Германии, а также то, что повлечет за собой победа Украины и Европы, этого недостаточно.

Важно

Молдавия, Балтия и Финляндия. На кого еще планирует напасть Путин

Чтобы продолжать удары по российской инфраструктуре и линиям снабжения, Украине нужны крылатые ракеты, такие, как системы "Таурус", для поражения целей за линией фронта, а также истребители для установления контроля над воздушным пространством и противовоздушной обороны для защиты своих солдат в окопах. На сегодняшний день Германия отказалась от предоставления крылатых ракет "Таурус" на том основании, что все еще существуют технические проблемы, которые необходимо решить, чтобы ограничить дальность действия ракет. Настоящая и весьма циничная причина отказа от поставок этого оружия заключается в том, что оно чрезвычайно эффективно, и Шольц опасается, что успешное применение этого оружия может спровоцировать эскалацию со стороны России. Хотя Германия уже поставила несколько систем противоракетной обороны Patriot, которые теперь успешно защищают небо над Киевом, она может и должна предоставить больше, в то время как Россия усиливает свои удары беспилотников по украинским городам и инфраструктуре. Если Берлин испытывает некоторую тревогу по поводу предоставления этих систем, он должен понять, что предоставление Украине всего оружия, необходимого ей для того, чтобы измотать и победить российские войска, отвечает интересам безопасности каждого европейского государства.

Самый большой недостаток Шольца заключается в том, что он оставался расплывчатым при обсуждении целей Запада в его поддержке Украины. Он продолжает использовать двусмысленную формулу, в которой, как он сказал, "Россия не должна победить, Украина не должна проиграть". Шольц должен назвать российскую войну тем, чем она является: атакой на мир в Европе, которая представляет экзистенциальный риск для Германии и всего континента. Подобная явная поддержка, как показывают опросы, встретила бы широкое одобрение со стороны немецкой общественности.

ИГРА В ДОЛГУЮ

Поскольку российские войска глубоко зарылись в траншеи и теперь прячутся за милями мин, большая часть военных усилий Украины больше не осуществляется вдоль линии фронта. Сейчас Украина сосредотачивает внимание на российских линиях снабжения и инфраструктуре на оккупированной Россией территории и в Крыму, что имеет символическое значение для российского народа, особенно после того, как Путин аннексировал полуостров в 2014 году. Нацеливаясь на точки давления Путина и стремясь нанести России болезненные поражения на Черном море или в Крыму Украина надеется активизировать общественные настроения в России против войны и ее главаря. Такой сдвиг в общественном мнении является предварительным условием переговоров; Чтобы быть готовым к разговору и компромиссу, Путин должен сначала оказаться под сильным давлением дома. Второе предварительное условие — военное: Путин также должен быть уверен, что он не сможет добиться большего силой. Поэтому Украина должна одержать верх на поле боя.

Принуждение Украины к переговорам в нынешних обстоятельствах разрушило бы все ее надежды на более тесное сотрудничество с Западом – надежды, которые стали немного светлее после решения ЕС одобрить переговоры о вступлении Киева в блок. Путин продолжит атаковать и дестабилизировать Украину всеми доступными способами. В конце концов, именно страх Путина перед тем, что вдоль границы с Россией окажется еще одна процветающая западная страна, в первую очередь побудил его напасть. Оборонительная стратегия, ориентированная исключительно на диалог с Россией, в лучшем случае фундаментально ошибочна, а в худшем — катастрофически наивна. Такая стратегия приведет к разделению Украины без надежды на вступление в НАТО, поскольку ни одна страна НАТО не захочет рисковать быть втянутой непосредственно в затяжной конфликт с Россией. Без сдерживания НАТО Путин сможет восстановиться, перегруппироваться и в конечном итоге снова атаковать. И Украина будет не единственной страной, которой грозит новое нападение; другие государства, такие как Молдова и страны Балтии, также будут находиться под постоянной угрозой. Европа сможет предотвратить этот кошмарный сценарий только в том случае, если она отбросит свои иллюзии и всем сердцем возьмется за защиту Украины.

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