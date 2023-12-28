Путін – на порозі Європи. Чому країни ЄС мають різко збільшити допомогу Україні

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В умовах, коли українські сили застопорилися на полі бою, а великі пакети допомоги Києву блокуються Угорщиною в ЄС і політиками-республіканцями в США, західний альянс на підтримку України видається дедалі слабкішим і розділеним. Кілька вчених і політиків оцінили цей сценарій і дійшли висновку, що поворот до оборонної стратегії може в кінцевому підсумку привести Путіна за стіл переговорів. Згідно з цією точкою зору, новий підхід, спрямований на гарантування безпеки територій, які Україна вже контролює, консолідує підтримку Заходу і зрештою продемонструє Росії, що вона не може пережити військові зусилля України. Але цей аналіз відображає фундаментальне нерозуміння російського президента і того, як він думає. Будь-який відступ Заходу тільки спонукає Путіна подвоїти наступ на Україну. Поки він вірить, що військовий успіх можливий, Путін відмовлятиметься від переговорів і продовжуватиме боротьбу.

З огляду на цю реальність, західні політики повинні переглянути свій підхід до підтримки військових зусиль України. Партнери України повинні перейти від половинчастої до повномасштабної наступальної стратегії, яка надасть країні, яка перебуває в бойовій готовності, усю зброю, необхідну для того, щоб узяти гору і відкинути російські війська. Європа, зокрема, повинна робити більше. Це включає в себе доставку максимально можливої кількості матеріальних засобів з наявних запасів відповідних систем озброєння ЄС, збільшення військового виробництва і розширення виробничих можливостей кожної країни. Зокрема, Європа може і повинна надати Києву набагато більше крилатих ракет середньої та великої дальності. Це дозволить Україні атакувати російську інфраструктуру на окупованих територіях, одночасно захищаючи своїх солдатів від небезпек на лінії фронту. Європа також повинна прискорити і продовжити поставку в Україну винищувачів F-16, що дасть змогу домогтися переваги в повітрі. У поєднанні з відправкою додаткових систем протиповітряної оборони, як-от ракети Patriot і IRIS-T, така допомога дасть змогу Україні ефективно чинити тиск на російські сили та перемагати на полі бою.

Тільки тоді, коли Росія відступить, переговори стануть можливими. Лише тоді західні політики зможуть досягти реальних критеріїв перемоги: забезпечити, щоб агресивна війна Путіна не окупилася для Росії і щоб Європа не продовжувала залишатися театром військових дій. Однак якщо Захід капітулює перед втомою і чварами, це просто зіграє на руку Путіну. Тріумф Росії підготує ґрунт для подальшої війни по всьому континенту, наближаючи заворушення до території НАТО.

УНИКНЕННЯ САМОПОРАЗКИ

Нинішня ситуація на полі бою дійсно викликає тривогу для України та її партнерів. Російські війська окопалися за милями мінних полів і траншей, що робить захоплення території неймовірно важким і дорогим для українських солдатів. Настала безвихідна ситуація; Конфлікт, який триває третій рік, уже спричинив сотні тисяч жертв серед військових і цивільного населення і перетворюється на жорстоку війну на виснаження. Але ті, хто виступає за переговори з Москвою, не згадують контекст, в якому виникла ця ситуація, що погіршується. Київ не домігся серйозних успіхів на полі бою, оскільки його партнери в США і Європі не надали необхідного озброєння для отримання контролю над повітряним простором і ефективного проникнення на російські позиції та інфраструктуру на окупованих територіях і в Криму.

Оскільки війна затягнулася, Росії вдалося активізувати свій військово-промисловий комплекс і пристосуватися до економіки воєнного часу. Її матеріальні можливості зараз перевершили можливості України, яка продовжує залежати від поставок зброї із Заходу. Хоча партнери України зберегли запаси деяких видів високоточної зброї, зокрема крилатих ракет "Таурус", у них закінчуються інші ключові матеріали, зокрема боєприпаси. Попри ранні попередження про те, що боєприпаси зрештою закінчаться, Європейський Союз не зміг збільшити свої виробничі можливості через відсутність планування і далекоглядності. За нинішніх темпів блок не зможе виконати своє зобов'язання з постачання Україні одного мільйона снарядів і ракет до березня 2024 року. І це відставання має наслідки на місцях; тоді як Росія використовує від 25 000 до 30 000 снарядів на день, Україна випускає всього 7 000. Зіткнувшись із критичною нестачею боєприпасів, українські війська були змушені унормувати їхнє використання. Жоден уряд НАТО ніколи не поставить свої збройні сили в таке становище, коли їм доведеться вести війну без достатньої кількості боєприпасів, високоточної зброї та підтримки з повітря.

Українцям доводиться воювати з дефіцитом боєприпасів Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Частково проблема полягає в тому, що багато європейських лідерів не змогли чітко сформулювати мету допомоги Україні, а замість цього дотримувалися розпливчастої та часто нерішучої стратегії підтримки. Їхній поетапний підхід до допомоги не дозволив Києву домогтися великого прориву під час літнього наступу України. Політики в уряді Німеччини та адміністрації Байдена, зокрема, продовжують розглядати постачання кожної системи озброєнь через призму того, як на це відреагує Росія, водночас страх ескалації обмежує обсяг допомоги, яку отримує Україна. Реальність така, що Росія вже повністю задіяла свій звичайний військовий потенціал і навряд чи піде ядерним шляхом з двох причин: по-перше, через страх відплати США; і, по-друге, з огляду на протидію Китаю, незамінного союзника Росії. Ядерна ескалація — це явна червона лінія для Пекіна.

Не можна дозволити Путіну уявляти, що в його огидному вторгненні є якась заслуга; якщо він переможе, агресивні війни в Європі цілком можуть стати більш поширеними. З погляду Києва та його партнерів це означає, що як мінімум мають бути відновлені довоєнні кордони України. Київ не тільки бореться за повернення своєї території, а й захищає фундаментальне право держав на самовизначення, а також здебільшого мирний порядок, який переважав у Європі після закінчення Другої світової війни. Це мета, заради якої ліберальні демократії на Заході та в усьому світі мають об'єднатися — особливо по всій Європі, де війна повернулася на континент.

ПОЗБУВАЄМОСЯ ІЛЮЗІЙ

Багато спостерігачів і політиків згодні з тим, що війна в Україні, найімовірніше, може закінчитися тільки переговорами. Однак задовільної угоди не буде досягнуто з позиції слабкості України. З огляду на послужний список Путіна, немає жодних підстав вважати, що оборонний підхід України та її партнерів стимулюватиме Росію рухатися до припинення вогню, як припускають дехто, як-от Річард Хаас і Чарльз Купчан. Зовсім навпаки: Путін ясно дав зрозуміти, що не хоче вести переговори. Він хоче виграти цю війну, яка стала питанням його політичного та особистого виживання. Війна дорого обійшлася Росії, і Путін повинен мати, що показати. Припущення, що він може скористатися можливістю зупинити кровопролиття, є прийняттям бажаного за дійсне і не має нічого спільного з Путіним, який бомбив українське цивільне населення, допомагав сирійському диктатору Башару аль-Асаду розпочати жахливу війну проти свого власного народу і керував жорстокою окупацією Чечні на початку 2000-х років. Не дивно, що ціна навіть початку переговорів із Києвом — це, по суті, повна капітуляція України. А натомість він нічого не обіцяє.

Скорочення підтримки України радше зменшить, ніж збільшить інтерес Росії до переговорів. Путін візьме гору, і в нього не буде причин вступати в діалог, якщо він відчує можливість воєнної перемоги. Розширений військово-промисловий комплекс Росії може витримати багаторічну війну; Європа, з іншого боку, не збільшила свою військову продукцію і скоро вичерпає життєво важливі військові системи, яких так відчайдушно потребує Україна. Знаючи це, Путіну просто потрібно почекати. Час на його боці.

Відсутність рішучості, виявлена тут Сполученими Штатами та ЄС, може мати важливі наслідки для решти світу. Якщо Захід відступить перед обличчям наступів Путіна або покаже, що він не здатен суттєво посилити підтримку України, така невдача сигналізуватиме про слабкість Китаю та іншим ревізіоністським державам, таким, як Іран. Це також стане катастрофічним сигналом для інших ключових союзників, таких, як Філіппіни і Тайвань, які покладаються на військову підтримку США в плані своєї безпеки і територіальної цілісності. Перехід до цілеспрямованої наступальної стратегії і допомога Україні в боротьбі з Росією допоможуть стримати Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні та заспокоїти союзників США і ЄС. Кожен республіканець, який стверджує, що Сполучені Штати повинні зосередитися на Китаї та залишити Європу європейцям, має мати на увазі, що, дозволивши Росії здобути перемогу в Україні, він тільки заохотить найгірші, найагресивніші інстинкти в Пекіні.

ЯСНІ ОЧІ, ПОВНА ДОПОМОГА

Але так само, як Сполучені Штати не повинні вагатися у своїй підтримці України, Європа має зробити більше, щоб активізувати свою діяльність і забезпечити свій власний захист — особливо з огляду на перспективу повернення Дональда Трампа в Овальний кабінет. У разі переобрання Трампа європейці повинні мати можливість самостійно підтримувати військові зусилля України. Європейці не можуть піти від географії нашого континенту; нас не відділяє від війни величезний океан. Таким чином, у нас немає іншого вибору, окрім як забезпечити перемогу України. Наш колективний мирний європейський порядок зазнає нападів з боку Росії. Хоча поодинці підтримати Україну було б значно складніше, це не неможливо. Тільки ВВП Німеччини майже вдвічі більший, ніж у Росії; ЄС — загалом у сім разів більший.

Щоб активувати потенціал ЄС як геополітичного гравця і побудувати стійку коаліцію на підтримку України, Німеччині необхідно виправдати свою провідну роль у блоці. Вона має виступати як міст між східними європейцями, які добре усвідомлюють російську загрозу поблизу своїх кордонів, і західними європейцями, які почуваються у відносній безпеці у своїх домівках далеко від українських ліній фронту. Хоча цінний час було втрачено, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу ще не пізно діяти рішуче. Шольц зробив кілька важливих кроків; 2023 року німецька військова підтримка України становила близько чотирьох мільярдів євро, включно із системами озброєння, такими, як танки та системи протиракетної оборони, — сума, що подвоїться 2024 року. Ця великомасштабна допомога є тим більш винятковою з огляду на давній пацифізм Німеччини, що історично призводило до відмови Берліна відправляти зброю до зон конфліктів. Але, з огляду на невикористаний потенціал Німеччини, а також те, що потягне за собою перемога України та Європи, цього недостатньо.

Важливо

Молдова, Балтія та Фінляндія. На кого ще планує напасти Путін

Щоб продовжувати удари по російській інфраструктурі та лініях постачання, Україні потрібні крилаті ракети, такі, як системи "Таурус", для ураження цілей за лінією фронту, а також винищувачі для встановлення контролю над повітряним простором і протиповітряної оборони для захисту своїх солдатів в окопах. На сьогодні Німеччина відмовилася від надання крилатих ракет "Таурус" на тій підставі, що все ще існують технічні проблеми, які необхідно вирішити, щоб обмежити дальність дії ракет. Справжня і вельми цинічна причина відмови від поставок цієї зброї полягає в тому, що вона надзвичайно ефективна, і Шольц побоюється, що успішне застосування цієї зброї може спровокувати ескалацію з боку Росії. Хоча Німеччина вже поставила кілька систем протиракетної оборони Patriot, які тепер успішно захищають небо над Києвом, вона може і повинна надати більше, в той час як Росія посилює свої удари безпілотників по українським містам та інфраструктурі. Якщо Берлін відчуває деяку тривогу з приводу надання цих систем, він повинен зрозуміти, що надання Україні всієї зброї, необхідної їй для того, щоб вимотати і перемогти російські війська, відповідає інтересам безпеки кожної європейської держави.

Найбільший недолік Шольца полягає в тому, що він залишався розпливчастим під час обговорення цілей Заходу в його підтримці України. Він продовжує використовувати двозначну формулу, в якій, як він сказав, "Росія не повинна перемогти, Україна не повинна програти". Шольц повинен назвати російську війну тим, чим вона є: атакою на мир у Європі, яка представляє екзистенціальний ризик для Німеччини і всього континенту. Подібна явна підтримка, як показують опитування, зустріла б широке схвалення з боку німецької громадськості.

ГРА В ДОВГУ

Оскільки російські війська глибоко зарилися в траншеї і тепер ховаються за милями мін, більша частина військових зусиль України більше не здійснюється вздовж лінії фронту. Наразі Україна зосереджує увагу на російських лініях постачання та інфраструктурі на окупованій Росією території та в Криму, що має символічне значення для російського народу, особливо після того, як Путін анексував півострів у 2014 році. Націлюючись на точки тиску Путіна і прагнучи завдати Росії болючих поразок на Чорному морі або в Криму, Україна сподівається активізувати суспільні настрої в Росії проти війни та її ватажка. Таке зрушення в громадській думці є попередньою умовою перемовин; щоб бути готовим до розмови і компромісу, Путін має спочатку опинитися під сильним тиском удома. Друга попередня умова — військова: Путін також має бути впевнений, що він не зможе домогтися більшого силою. Тому Україна має взяти гору на полі бою.

Примус України до переговорів за нинішніх обставин зруйнував би всі її надії на тіснішу співпрацю із Заходом — надії, які стали трохи світлішими після рішення ЄС схвалити переговори щодо вступу Києва до блоку. Путін продовжить атакувати і дестабілізувати Україну всіма доступними способами. Зрештою, саме страх Путіна перед тим, що вздовж кордону з Росією опиниться ще одна процвітаюча західна країна, насамперед спонукав його напасти. Оборонна стратегія, орієнтована винятково на діалог із Росією, у кращому разі фундаментально помилкова, а в гіршому — катастрофічно наївна. Така стратегія призведе до поділу України без надії на вступ до НАТО, оскільки жодна країна НАТО не захоче ризикувати бути втягнутою безпосередньо в затяжний конфлікт із Росією. Без стримування НАТО Путін зможе відновитися, перегрупуватися і зрештою знову атакувати. І Україна буде не єдиною країною, якій загрожує новий напад; інші держави, як-от Молдова та країни Балтії, також перебуватимуть під постійною загрозою. Європа зможе запобігти цьому кошмарному сценарію тільки в тому випадку, якщо вона відкине свої ілюзії і всім серцем візьметься за захист України.

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