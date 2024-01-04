Великобритания поставит Украине 200 ракет ASRAAM для ПВО: в чем их преимущество против "шахедов"

Система ПВО 6x6 Supacat, состоящая из пусковой установки ракет ASRAAM и вездехода Supacat HMT, была адаптирована для украинских вооруженных сил и оборудована электрооптическим датчиком для захвата целей.

Великобритания выделит Украине 200 ракет класса "воздух-воздух" Advanced Short-Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) для усиления системы ПВО 6x6 Supacat, предназначенной для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Министерство обороны Великобритании заявило, что поставка этих ракет станет дополнительным шагом в обеспечении безопасности от атак на гражданские объекты и инфраструктуру.

Система ПВО 6x6 Supacat была разработана в рекордно короткие сроки Минобороны Британии и компанией MBDA. Она представляет собой сочетание пусковой установки ракет класса "воздух-воздух" ASRAAM с вездеходом Supacat HMT. Эта технология, изначально предназначенная для самолетов Королевских ВВС Великобритании, была адаптирована для использования в Украине — систему оборудовали электрооптическим датчиком на выдвижной мачте для захвата целей.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о намерении поставить еще 200 ракет для украинской обороны, улучшив ее способность отражать атаки БПЛА. Разработка и внедрение этой системы заняли всего четыре месяца, а ее эффективность по отношению к российским воздушным целям оценивается на уровне 90 процентов.

Что известно о ракетах ASRAAM

Как пишут обозреватели испанского издания Defensa, хотя точные детали работы системы остаются конфиденциальными, известно, что ASRAAM обладает дальностью до 25 километров в режиме "воздух-воздух". Эта ракета использует инфракрасную систему наведения, что позволяет ей "захватить" цель после запуска, а также получать данные о цели во время полета благодаря передаче данных.

ASRAAM обладает высокой эффективностью поражения целей, даже если они находятся за пределами прямой видимости, что делает ее значимым приобретением для украинской системы ПВО.

Напомним, в начале октября 2023 года в сети впервые появились кадры боевой работы в Украине британского зенитного комплекса ASRAAM с применением ракет AIM-132.