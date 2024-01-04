Первая повестка для уточнения данных: в ВСУ уверяют, что в Украине не усиливали мобилизацию

Руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что в ТЦК нужно появиться для того, чтобы предоставить причины для отсрочки, если таковые имеются. Ведь сейчас обновлять свои персональные данные военнообязанные должны лично.

В Украине продлили военное положение до 14 февраля 2024 года, однако усиления или ослабления мобилизации в стране нет. Осуществляются стандартные меры по оповещению в общественных местах. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Спикер подчеркнул, что мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются без изменений с февраля 2022 года.

"Осуществляют стандартные меры оповещения в общественных местах. То есть где законом не запрещено, там соответственно представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. Сейчас каких-то усилений или послаблений нет", — уверяет Фитьо.

Кроме того, он отметил, что мужчины, которые получили первую повестку должны понимать, что ее выдают для уточнения военно-учетных данных.

"По ней надо явиться в ТЦК, предоставить документы, пройти медицинский осмотр, установить уровень пригодности или непригодности к прохождению военной службы", — отмечает Фитьо.

Также начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ добавил, что в ТЦК нужно появиться и для того, чтобы предоставить причины для отсрочки, если таковые имеются. Ведь сейчас обновлять свои персональные данные военнообязанные должны лично.

"Все изменения, которые у них произошли, или причины отсрочки, должны предоставляться лично в их территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны расширило перечень болезней, с которыми могут мобилизовать в ряды ВСУ. В частности, годными к службе являются те мужчины, которые имеют вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с легкими нарушениями функций, бессимптомный ВИЧ и другие некоторые заболевания.

Адвокат Мария Левченко рассказала, что женщины с медицинским образованием должны стать на воинский учет, поскольку в противном случае их ждет административная ответственность за нарушение требования.