У США сейчас нет бюджетных средств для нового пакета помощи Украине, — Кирби

По словам представителя Пентагона, США перед Новым годом предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который были средства.

Если в ближайшие несколько недель в Конгрессе не согласуют новый пакет военной помощи Украине, средств на это в бюджете не будет. Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества", — сказал Кирби на пресс-конференции для журналистов, добавив, что продолжение помощи Киеву требует поддержки в Конгрессе.

27 декабря 2023 года глава Белого дома Джо Байден подписал последний пакет помощи, на который были средства, предусмотренные президентскими полномочиями для ускоренных поставок иностранным государствам со складов армии США.

В октябре Байден также запросил у Конгресса 106 млрд долларов, 61 из которых должны пойти на военную помощь Украине, а 14 млрд – Израилю. В Конгрессе запрос не одобрили: представители Республиканской партии требуют включить в пакет помощи средства для охраны границы.

Напомним, что президент Байден объявил главные достижения США в 2023 году, среди прочего назвал и поддержку Украины.

Также сообщалось, что сенатор США призвал Украину уступить территории и потребовал объяснений относительно целей.