"Единственный способ": глава правительства Италии объяснила предоставление оружия Украине

Джорджия Мелони отметила, что помощь Киеву — это правильный шаг, поскольку война далеко от итальянских границ и не приближается к ним.

Предоставление Украине оружия позволит добиться баланса между силами на земле. Об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает Il Fatto Quotidiano.

Она отметила, что для Украины, вопреки мнению тех, кто заявляет, что итальянские власти не должны послать оружие, поскольку это спровоцирует эскалацию, все обстоит с точностью до наоборот. По словам Мелони, наше государство может достичь дипломатического решения войны с РФ только в одном случае.

"Единственная возможность, которая есть у Украины для достижения любого дипломатического решения, это сохранить баланс между силами", — заявила политик.

Руководительница правительства подчеркнула, если бы правительство сделало бы то, что ему предлагали сторонники прекращения поддержки помощи Украине, нынешняя ситуация была бы хуже. Она намекнула, что Россия атаковала бы другие страны.

"Мы не имели бы мира, а вторжение, войну ближе к дому", — пояснила Мелони.

Помощь от Италии

Украина и Италия, как сообщили 28 ноября в Офисе президента Украины, могут заключить соглашение о гарантиях безопасности. Соответствующие консультации начались по поручению президента Владимира Зеленского. Предоставление Италией гарантий безопасности станет важным шагом к приближению членства Украины в ЕС и НАТО.

В октябре Италия анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Министр обороны страны Гвидо Крозетто объявил о намерении предоставить нашему государству средства для защиты от российского вторжения. Речь шла о политическом и техническом аспектах.

Напомним, 2 ноября стало известно Кипр присоединился к переговорам относительно гарантий безопасности для Киева. Поддержка еще одного государства, как отметил руководитель украинского государства, будет способствовать укреплению европейской безопасности.