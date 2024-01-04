Массированная атака беспилотников на Крым и Новороссийск: что известно о ночном ударе по РФ

Крым и Новороссийск пережили три воздушные атаки в течение последних десяти часов. Российские власти заверили, что справилась с угрозой — силы ПВО якобы сбили все цели.

Вечером 4 января жители оккупированного Крыма услышали сирену воздушной тревоги. После этого в некоторых регионах полуострова раздались взрывы, похожие на работу силы ПВО. В других регионах ПВО не слышали, зато над головами дребезжали БПЛА неизвестного происхождения. О деталях массированной атаки беспилотники рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Минобороны РФ, а также пророссийский паблик "ЧП Крым".

Согласно сообщениям в соцсетях, 4 января российских оккупантов тревожили несколько раз — около 15:00, 20:00 и 22:00.

Взрывы в Крыму — детали

Оккупанты сообщили о воздушной тревоге в 15:40 ч, рассказали в пророссийском паблике. Также предупредили, что в Севастополе прекращает ходить общественный транспорт, а людей приглашали пройти в укрытие. Через 10 минут отчитались, что слышали взрывы — думали, что это работают силы ПВО. Также объяснили, что это за дым многих граждан на "внутреннем рейде и в Северной бухте": это, вроде бы, "средства маскировки".

"Запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — успокоили крымчан.

В 16:33 губернатор Севастополя заявил, что силы ПВО якобы отбили все атаки с воздуха. Также назвал, где именно упали обломки — на ул. Глухова, Мостовой (южная часть Севастополя), Монастырском шоссе и в районе Федюхинских высот (северная часть). Позже добавил, что обломки упали возле Песочной бухты, Черноречья, на ул. генерала Жидилова и на набережной Учкуевки.

Взрывы в Севастополе 4 января Фото: Скриншот

Между тем Минобороны РФ в Telegram-канале заверило, что в 16:20 (по Киеву) состоялась атака десятков ракет — их все сбили силами ПВО. После этого, в 19:40, состоялась атака беспилотников самолетного типа — их также якобы все уничтожены.

Минобороны РФ — о первой атаке с воздуха по Крыму 4 января Фото: Скриншот Минобороны РФ — о второй атаке с воздуха по Крыму 4 января Фото: Скриншот

Однако в 21:43 в Telegram-канале "Крымский ветер" разместили запись из Сакского района. На записи слышно громкое дребезжание моторного беспилотника и совсем не слышно работу сил ПВО.

Около 22 ч. появились сообщения, в которых говорилось о нарастании количества беспилотников в небе над Севастополем. Автор указывал, что их слышали в прибрежной зоне Севастополя и призывали не публиковать видео работы сил ПВО.

Взрывы в Новороссийске и в новых точках в Крыму

Позже появился ряд сообщений, в которых рассказывали о взрыве в направлении Евпатории — об этом даже написал представитель российской власти в Саках Александр Овдиенко. Также рассказывали о тревожной ситуации в Новороссийске — там якобы работали силы ПВО: местные жители сделали ряд фотографий с места событий.

Следы работы ПВО в Новороссийске Фото: Крымский ветер Дымный след от ракеты ПВО в Новороссийске

Следующая серия сообщений — о взрывах в Феодосии, Джанкое и возле Крымского моста.

Информация о взрывах в ряде городов Крыма Фото: Скриншот

По поводу атаки беспилотников вечером 4 января Минобороны РФ и Развожаев комментариев пока не публиковали. Самая дальняя возможная точка атаки — Новороссийск: оттуда до подконтрольной Украине территории около 400 км (по прямой).

Представители украинского командования пока не комментировали ситуацию, которая сложилась в оккупированном Крыму и в Новороссийске.

Расстояние от Новороссийска до правобережья Днепра Фото: Google Maps

Отметим, 3 января российские власти объяснили природу взрывов, которые слышали жители оккупированного полуострова. В сообщении указано, что Крым оказался под атакой ракет, которые якобы все были сбиты силами ПВО.

Предыдущая массированная атака по Крыму состоялась 5 декабря. Тогда Минобороны РФ отчитывалось, что сумело сбить 30 БПЛА, запущенными "украинским режимом". Кроме того, незадолго до Нового года россияне жаловались, что им пришлось отразить удар морских дронов.

Напоминаем, журналисты посетили склад морских дронов ГУР Минобороны. Разведчики показали 10 устройств, которые готовую атаковать российский флот.