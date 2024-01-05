В Белгороде прогремели взрывы: в РФ показали последствия "прилетов" (фото, видео)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в регионе было уничтожено десять воздушных целей. По его словам, в Белгороде есть пострадавшие.

Вечером 4 января на территории российского Белгорода была объявлена воздушная тревога, в городе прозвучали взрывы. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала противовоздушная оборона. По его словам, на подлете к областному центру было сбито десять воздушных целей.

Позже чиновник добавил, что в регионе есть двое раненых. Он также утверждает, что в Белгороде повреждены окна многоквартирных домов и более 30 автомобилей. В Белгородском районе, по словам главы региона, зафиксированы повреждения одной машины и кровли одного домовладения.

Российский Telegram-канал SHOT пишет, что в Белгороде есть ракетные "прилеты" по парковке на улице Макаренко. По информации медиа, повреждены 20 автомобилей, два из которых сгорели дотла.

Что говорят в Минобороны РФ

Российское агентство "РИА Новости" сообщило со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации, что российская ПВО якобы уничтожила над Белгородской областью десять ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".

Напомним, 3 января Вячеслав Гладков заявил, что село Солоти Белгородской области попало под обстрел. По словам чиновника, в частных домах выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи.

Ранее, 2 января, мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в связи с "последними событиями" в городе приостанавливают работу крупные торговые центры и кинотеатры. Чиновник также призвал население не снимать и не публиковать последствия обстрелов.