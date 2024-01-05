"Кинжал" разочаровывает: Patriot доказал неэффективность ракет Х-47, — Telegraph

По данным издания, президент России Владимир Путин называл аэробаллистические ракеты "непобедимым оружием". После анализа видеороликов эксперты пришли к выводу, что скорость "Кинжала" в финальной фазе полета составляет не более 1,9 Маха, а не ранее заявленные 5 Махов.

Аэробаллистическая "Кинжал", используемая РФ для атаки на украинские города, оказалась менее эффективным военным средством, чем утверждалось в российской пропаганде. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Отмечается, что украинские зенитно-ракетные системы Patriot PAC-2 и PAC-3 успешно противостоят ракетам "Кинжал" по крайней мере с мая. Однако максимальные результаты были достигнуты украинской ПВО 2 января, когда удалось успешно перехватить все 10 запущенных в этот день ракет "Кинжал".

"Президент России Владимир Путин однажды объявил маневренный "Кинжал" воздушного базирования "непобедимым". Это была ложь", — говорится в источнике.

В статье отметили, что российские ВВС запускают многомиллионные "Кинжалы" из небольшого отряда специально модифицированных перехватчиков МиГ-31. Дальность действия "Кинжала" достигает 1200 миль, что более чем на тысячу миль дальше, чем могут достичь лучшие украинские средства ПВО. Такая дальность полета уберегает МиГ-31 от опасности, но не защищает сам "Кинжал" в последние минуты полета.

Ракета "Кинжал"

"Наблюдатели внимательно изучили видеозаписи ударов, чтобы понять, как разочаровывает "Кинжал". Разочаровывает Кремль, то есть", — пишет издание, ссылаясь в том числе и на одно такое видео, где перехваченная ракета кувырком падает в Днепр в пределах Киева.

После анализа ограниченного числа видеозаписей, на которых зафиксирован обстрел "Кинжалами", специалисты пришли к выводу, что скорость этих ракет в финальной фазе полета составляет не более 1,9 Маха, а не заявленные 5 Махов. Эксперты подчеркивают, что данное отклонение имеет принципиальное значение.

"В то время как "Кинжал" может двигаться со скоростью 5 Махов или быстрее во время наиболее эффективной фазы полета на большой высоте – сразу после запуска – он значительно замедляется при снижении и приближении к цели. Поскольку он становится ниже и медленнее, его легко поймать батареям Patriot", – отмечает издание.

Также, по мнению ракетного эксперта из Центра анализа европейской политики Яна Каллберга, каждый успешный случай перехвата аэробаллистических ракет предоставляет противовоздушной обороне дополнительную информацию о том, как эффективнее сбивать подобные цели.

"Каждый сбитый Украиной российский аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал" ракетами "Пэтриот" улучшит алгоритм перехвата ракет", — добавил он.

Напомним, 2 января утром ВС РФ массированно атаковали Украину. Основной целью для врага были Киев и область. После масштабного обстрела утром, 2 января в пяти районах столицы пропал свет у более 250 тысяч потребителей. Пожары, в следствие взрывов, вспыхнули в Деснянском, Дарницком, Печерском, Оболонском и Подольском районах столицы. В Соломенском районе пострадали 20 человек.

Также известно, что ВС РФ нанесли до шести ударов по Харькову, в том числе ракетами "Кинжал". В результате атаки пострадало 44 человека, среди них пять детей, также погибла женщина.

Фокус ранее писал, на какие цели могли потратить ВС РФ дорогие снаряды во время обстрелов 2 января.