"В целях самообороны": Пентагон подтвердил ликвидацию главаря проиранских террористов в Ираке

По данным ведомства, ликвидированный "Абу Таква" отвечал за планирование атак на американских военнослужащих в регионе. В результате удара США никто из гражданских не пострадал.

В США подтвердили ликвидацию лидера ополчения, поддерживаемого Ираном, в Багдаде. Об этом сообщает Министерство обороны США.

Так, военные США, пребывающие в Ираке атаковали членов террористической группировки "Харакат ан-Нуджаба", которые активно действуют в Ираке и Сирии.

В результате атаки был ликвидирован Муштак Джавад Казим аль-Джавари, известный также как "Абу Таква". Он был замешан в планировании и осуществлении нападений на американских военнослужащих и погиб вместе с другим членом группировки. Он вместе с другим членом группировки "Харакат ан-Нуджаба" были убиты в результате удара, который произошел около полудня 4 января в Ираке.

Кроме того, спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что войска США находятся в Ираке по приглашению правительства Ирака, чтобы поддержать миссию по разгрому ИГИЛ. Пентагон продолжит очень тесно сотрудничать с иракскими партнерами по вопросу безопасности и защищенности.

"Важно отметить, что удар был нанесен в целях самообороны, что никто из гражданских лиц не пострадал и что никакая инфраструктура или объекты не были поражены", — добавил Райдер.

Напомним, что 4 января американские военные нанесли удар в Багдаде по месту пребывания проиранских формирований. В результате атаки погиб высокопоставленный командир, известный как Абу Таква, а также его помощник.

Агентство Reuters 4 января сообщило, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт во время чествования генерала Сулеймани. Первый взрыв на кладбище в Кермане, как сообщило государственное информационное агентство IRNA, произошел в результате действий "террориста-смертника".