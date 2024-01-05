ВС РФ готовятся начать новое наступление под Харьковом: The Telegraph назвал "возможную дату"

Источник, близкий к ВСУ отмечает, что целями ударов ВС РФ по Харькову были как гражданские здания, так и военные позиции, что "рассматривается как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова, поскольку оккупанты усилили бомбардировки города и области. Об этом говорится в материале The Telegraph.

РФ готовит широкомасштабное наступление в ближайшие недели

По словам местных чиновников, в четверг, 4 января, российские оккупанты нанесли удары по Харькову и 15 окрестным населенным пунктам. Для этого ВС РФ применили ракеты, артиллерию и минометы.

Источник, близкий к Вооруженным силам Украины отмечает, что целями оккупантов были как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

В издании добавляют, что Киев не обнародовал подробностей атак, но в среду вечером источник сообщил, что "целый день военные объекты в регионе обстреливались перед нападением".

Назвали возможную дату начала наступления

Местные подразделения военной разведки считают, что российские оккупанты могут планировать усилить воздушные атаки в эти выходные.

Источник добавил, что сухопутное наступление может начаться вскоре после этого, возможная дата его начала — 15 января.

Отметим, что на момент публикации материала военное командование официально не комментировало информацию британских журналистов о том, что ВС РФ могут 15 января начать масштабное наступление на Харьковщине.

ВС РФ пытаются наступать на города Кременная и Лиман

Журналисты отмечают, что и российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает села Купянск, Сватово и Кременная, недалеко от границы Харьковской области.

В издании сообщают, что Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступать на контролируемые Украиной города Кременная и Лиман, которые были оккупированы российскими войсками, пока Киев не начал контрнаступление в сентябре 2022 года.

Западные аналитики говорят, что на линии фронта мало что изменилось, поскольку ВС РФ проводили нерегулярные атаки.

Российские военные активизировались в направлении Лимана

В четверг, 4 января, в Генштабе ВСУ заявили, что украинские силы отбили три российские атаки в направлении Купянска.

"На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел", — добавили в сообщении.

Однако командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский предупредил, что российские войска наносят запланированные бомбовые удары, перегруппировывая их для следующего штурма Лимана.

"Возле населенного пункта Синьковка продолжаются ежедневные штурмы российских войск для создания плацдарма и дальнейшего наступления на город Купянск", — добавил он.

Генерал-полковник Сырский сказал, что Москва переправила больше бронетехники и артиллерии для поддержки попыток продвижения пехотных групп, которые в основном состоят из военных подразделений "Шторм Z".

Журналисты отмечают, что украинские чиновники потратили месяцы на подготовку наступления в направлении Купянска, где осталась лишь часть его населения.

Военные командиры на северо-востоке Украины назвали этот район одним из самых "горячих", даже когда ВСУ пытались осуществить летнее контрнаступление на юге.

В медиа отмечают, что город, если его захватят ВС РФ, мог бы стать важным материально-техническим плацдармом для наступательных толчков дальше на юг или запад.

Ракетные атаки на Харьков

Тем временем Москва все чаще нацеливается на центр Харькова, город, который ей не удалось оккупировать в начале своего вторжения в феврале 2022 года.

Второй по величине город Украины подвергается почти ежедневным ракетным атакам, среди целей которых есть жилые дома и пятизвездочный отель.

Один из жителей города, который находится вблизи российской границы, рассказал, что с началом 2024-го года усилились российские обстрелы.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что в ночь на четверг, 4 января, Российская Федерация запустила две ракеты С-300 по гражданским целям.

Накануне российские войска нанесли ракетный удар по Харькову ракетами "Искандер", в результате чего погибли два человека, еще более 60 получили ранения.

Однако, как уточняют в иностранном СМИ, ракеты класса "земля-воздух" были перепрограммированы на наземные удары, и из-за скорости, с которой снаряды летят на короткие расстояния, их практически невозможно перехватить.

"Противник использует хаотичные обстрелы, чтобы поддерживать напряжение и фактически терроризировать наше местное население", — написал Синегубов в Telegram.

Россия хочет приобрести ракетные системы у Ирана

Кроме того, в четверг вечером Белый дом предупредил, что российские переговоры о покупке ракет дальнего радиуса действия у Ирана "активно продвигаются".

Обнародовав данные разведки США, координатор национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия "намерена приобрести ракетные системы у Ирана".

Кирби вновь призвал Конгресс принять пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов, чтобы позволить Силам обороны противостоять нападениям РФ с помощью оружия, поставляемого из-за рубежа.

"Украинцы заслуживают знать, что американский народ в этом правительстве и в дальнейшем будет поддерживать их, поэтому очень важно, чтобы Конгресс предоставил Украине то, что им нужно для защиты", — сказал он.

Напомним, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что вечером 3 января ВС РФ запустили ракеты С-300 по Харькову. Враг совершил два удара и повредил объекты в центральных районах населенного пункта. Повреждены исключительно гражданские здания.