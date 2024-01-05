Отца восьми детей не выпустили из Украины из-за одного слова в документе из ТЦК (фото)

По информации жены Ирины Семкиной-Мецкер, мужа сняли с воинского учета еще 19 лет назад. После инцидента семья отправилась в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, однако там отказались что-то исправлять.

Отца восьми детей из Одессы не выпустили из Украины на границе с Молдовой из-за одного "неточного" слова в документе ТЦК. Об этом рассказала жена многодетного мужчины, активистка, фотокорреспондентка Ирина Семкина-Мецкер в Facebook.

По ее словам, случай произошел накануне Нового года, 31 декабря, несмотря на то, что мужчину сняли с воинского учета еще 19 лет назад.

"Мой муж вез женщину на пропускной пункт Паланка (граница с Молдовой. — Ред.), и его не выпустили! ...Он в 2004 году был списан со срочной службы по состоянию здоровья со снятием с воинского учета, в 2020-м его вызвали повесткой, он пришел, его снова сняли с учета и поставили вторую печать", — написала Семкина-Мецкер.

Отца восьми детей не выпустили из Украины из-за одного слова в документе из ТЦК

Кроме того, активистка добавила, что ее муж — единственный кормилец у своих четырех детей, поскольку их мать умерла. В целом, по информации в заметке, он имеет восемь несовершеннолетних детей.

Многодетного отца не выпустили за границу

Пограничники сослались на неточность в документе с ТЦК

Однако на границе мужчине отказали в выезде, ссылаясь на неточность в документе из военкомата, где вместо "снято с учета" необходимо было написать "исключено из учета".

После инцидента семья отправилась в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, однако там, как уверяет Семкина-Мецкер, отказались что-то исправлять.

"Пришли в военкомат, и нам сказали, что, если он снят с учета, то он вообще никакого отношения к ним не имеет и никаких исправлений они делать не будут, конечно же, косят на пограничников и рассказывают, что это они создают такие проблемы по собственному желанию, замкнутый круг", — говорится в сообщении.

Отца восьми детей "исключили" с воинского учета

В пятницу, 5 января, Семкина-Мецкер сообщила, что многодетного родителя все же удалось "исключить" с воинского учета.

"Мы "исключены" с воинского учета и свободно можем ездить куда хотим! Отстаивайте свои права, дорогие друзья", — отмечает женщина.

Отца восьми детей не выпустили из Украины из-за одного слова в документе из ТЦК

На момент публикации материала пресс-служба Одесского областного ТЦК не комментировала ситуацию с многодетным отцом.

Напомним, ранее Фокус со ссылкой на приговор Березновского районного суда Ровенской области сообщил, что в Ровенской области мужчина написал письменный отказ от повестки в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Не желание мобилизоваться военнообязанный объяснил необходимостью заботиться о семье и проблемами со здоровьем.

Ранее житель города Измаил нашел оригинальный способ избежать мобилизации. Он угрожал работникам ТЦК применить газовый баллончик.