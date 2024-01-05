"Есть только одно направление": эксперт назвал перспективный участок фронта для наступления ВСУ

По словам военный аналитика Сергея Грабского, Украине очень нужен Юг и освобождение Крыма, чтобы закрепить свое господство на большей части акватории Черного моря и значительно расширить зону наших экономических операций.

Перспективным для продвижения украинских вооруженных сил является южное направление. ВСУ необходимо освободить полуостров Крым. Об этом сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в интервью изданию "РБК-Украина".

"У нас одно направление, потому что без стратегического решения вопроса Юга говорить о каком-либо продвижении на Восток невозможно. Ни один военный не будет планировать боевые действия, имея угрозу нанесения флангового удара по коммуникациям войск, которые пытаются наступать ", — сказал он.

Как подчеркнул Грабский, стратегически важно для Украины обеспечить контроль над Южным направлением и освободить Крым, чтобы укрепить свое влияние в большей части Черного моря. Это позволит существенно расширить область наших экономических действий, которые также являются неотъемлемой частью ведения военных операций.

Согласно его высказыванию, финансовый аспект играет ключевую роль в любой военной конфликтной ситуации.

"Поэтому у нас нет направлений — у нас есть только одно направление. Без решения вопроса Юга говорить о каких-либо других операциях совершенно бессмысленно", — добавил он.

По мнению эксперта, остальные направления могут иметь характер локальных действий.

"Мы можем рассматривать тактические операции, например, в направлении Троицкое — Сватово — Кременная, также возможны тактические маневры в зоне Белогоровки или контратаки в районе Бахмута. Однако, на мой взгляд, обсуждать другие направления в условиях текущей работы по разрушению южного фронта является ошибочным", — отмечает Грабский.

Напоминаем, в январе 2024 года СМИ перечислили победы, которые получила Украина в 2023 году. Среди побед — взятие под контроль северо-западной части Черного моря и работа зернового коридора. 3 января стало известно о возвращении из плена 230 украинцев. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что людей спасли благодаря сложной спецоперации.

27 декабря аналитики DeepState сообщили, что оккупанты наращивали присутствие артиллерии и увеличили активность применения КАБов у Работино. Враг сбросил химические вещества на позицию одной из украинских бригад.

22 декабря военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что ВСУ построили фортификации на Купянско-Лиманском отрезке фронта. Перед каждой линией расположили минные поля. По словам эксперта, при установке их ВСУ воспользовались примером российских минных заграждений, созданных на Запорожском направлении.