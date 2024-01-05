Тактическая ядерная бомба под Новый год: эксперт вычислил мощность удара РФ по Украине

Суммарное количество взрывчатки, которую РФ использовали для обстрела, составляет почти 90 тонн. Для сравнения, мощность одной тактической ядерной бомбы — 10-20 тонн (в тротиловом эквиваленте).

Во время российских ударов по Украине, которые происходили в течение новогодних праздников, суммарная мощность дронов-камикадзе и различных видов ракет сопоставима с мощностью тактического ядерного заряда. Россияне запускали снаряды в течение нескольких дней, но если бы они все взорвались в одном месте, то могли уничтожить центральный район Киева. О деталях подсчетов рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в статье на портале "Обозреватель".

Коваленко подытожил мощность взрывчатки, которую несли дроны и ракеты РФ в период с, условно, 24 декабря 2023 года до первых чисел января 2024 года. После этого заметил, что одновременный взрыв такого заряда похож на бомбардировку тактическими ядерными зарядами.

За время новогодних праздников россияне запустили по Украине суммарно 89 650 кг взрывчатки, или вместе с "Искандерами"/С-300 — 105 тыс. кг или 105 тонн. Обозреватель сравнил это число с самым маленьким тактическим ядерным зарядом — бомбой Davy Crocket, которая весила 38 кг и имела мощность 10-20 тонн в тротиловом эквиваленте.

Итак, подытожил Коваленко, бомбардировки России можно сравнить с ударами нескольких ядерных бомб Davy Crocket. Впрочем, заметил, что проводить подобные аналогии не слишком корректно. Но все же стоит иметь в виду, насколько мощный арсенал применил Кремль для удара по Украине.

Отметим, на портале Nuclearsecrecy можно визуализировать разрушительную силу одной ядерной бомбы Davy Crocket, если бы она взорвалась в центре Киева. Радиус поражения радиацией составил бы 500 м, а радиус максимального разрушения — 20-60 м.

Визуализация взрыва в Киеве Фото: nuclearsecrecy.com

Свои подсчеты обозреватель опубликовал на портале. За время новогодних праздников россияне запустили по украинцам следующее количество взрывчатки:

дронов-камикадзе Shahed-136 — около 230 шт., в каждом — по 40 кг взрывчатки, следовательно, суммарно — 9 200 кг взрывчатки;

ракет Х-101/555/55 — около 160 шт., в каждой — по 400 кг взрывчатки, следовательно, суммарно — 64 000 кг;

ракет Х-22/32 — 8 шт., в каждой по 960 кг взрывчатки, следовательно, суммарно 7 600 кг;

ракет Х-47М2 "Кинжал" — 15 шт., суммарно 7 500 кг;

крылатых ракет "Калибр" — 3 шт., или суммарно 1 350 кг;

ракет "Искандер" или С-300 — посчитать количество взрывчатки сложно, потому что точно не известно, сколько и какого типа ракет было. Поэтому Коваленко предложил их не учитывать, но помнить, что, условно, они могут добавить еще около 15 тыс. кг взрывчатки.

Обстрелы Украины — детали

Отметим, один из самых массовых обстрелов ВС РФ произошел 29 декабря 2023 года, ранее писал Фокус. Взрывы прогремели в крупнейших городах Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Запорожье, Днепре. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице от удара россиян погибли 32 украинца.

Следующий массированный обстрел произошел в новогоднюю ночь — враг запустил около 90 дронов-камикадзе Shahed-136, силы ПВО сбили около 85 воздушных целей. Во время удара 2 января россияне при менили 70 ракет различных типов и еще 35 беспилотников. Силы обороны обезвредили почти все устройства, но все же были разрушения в Киеве и Харькове.

Напоминаем, в ночь на 5 января ВС РФ запустили по Украине 29 дронов-камикадзе: взрывалось в Хмельницкой, Херсонской, Николаевской и Черкасской областях.