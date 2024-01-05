Гибкая адаптация и инновационные решения: как Украине переломить ход войны, — Wired

Эксперты считают, что Украине в ближайшей перспективе необходимо перейти в оборону и развивать технологии. Чтобы продвинуться вперед, Киеву возможно придется найти свои собственные инновационные решения.

Украине необходим значительный технологический прорыв, чтобы одолеть Россию, утверждает высший генерал страны. Он высказывает мнение, что для "подрыва военного баланса" с Россией нужно внедрить инновации, сопоставимые с изобретением пороха. Этот прорыв, если его удастся достичь, имеет потенциал изменить ход будущих военных действий. Об этом пишет американский журнал Wired.

Генерал Валерий Залужный признал, что Украина достигла точки, аналогичной той, что была в Первой мировой войне, где технологический прогресс стал ограничивающим фактором. Он подчеркнул этот факт в эссе, опубликованном в журнале The Economist в конце прошлого года. Его оценка событий вызвала волну пессимизма, в обществе звучали заявления, что война уже чуть ли не проиграна.

Залужный выделил пять ключевых областей, в которых прогресс может обеспечить преимущество над российскими силами: установление воздушного превосходства, улучшение разминирования, усиление противоракетной обороны, мобилизация большего числа солдат и развитие радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что для достижения этих целей необходим технологический прорыв, событие, подобное изобретению пороха, которое происходит раз в столетие.

Эксперты, опрошенные Wired, сошлись во мнении, что нет "серебрянной пули" или панацеи, которую Украина может создать и сразу же выиграть войну. Однако при этом украинцы должны внедрять инновации, чтобы бороться с хорошо вооруженным противником с большими ресурсами и мощной линией обороны.

"То, что поможет выйти из тупика, — это правильное сочетание новых идей, новых организаций и новых технологий. На самом деле речь идет о том, как объединить эту троицу идей, технологий и организаций во что-то новое", — сказал WIRED Мик Райан, ветеран австралийской армии с 35-летним стажем, который много пишет о будущем войны.

Позиционная война

Принятие стратегии позиционной войны в Украине наступило в ноябре 2022 года, всего лишь через девять месяцев после полного вторжения России. Залужный торжественно объявил, что Украина освободила обширные участки на юго-востоке страны. Этому предшествовало освобождение Харькова, второго по величине города, Киев продолжал активно действовать против российских войск. Но внезапно он переключился на освобождение Херсона.

Россию неожиданно застали быстрые атаки, и это вынудило ее экстренно отступить со значительной части украинской территории. Этот ряд побед стал возможным благодаря новым системам вооружения, предоставленным союзниками Украины в НАТО, и смелому использованию собственных технологий.

Однако стремление Украины захватить новые территории столкнулось с плотными и хорошо укрепленными оборонительными линиями России, что привело к переходу к позиционной войне, описанной Залужным. Украина продвигалась вперед в одних районах, но отступала в других. Видимо, Москва училась на своих ошибках.

Эта новая "активная оборона", по словам Каролины Хирд, аналитика Института изучения войны (ISW) и заместителя руководителя группы по России, представляет собой довольно традиционный набор оборонительных тактик. Даже при наличии передовой западной артиллерии, контрбатарейной борьбы и современных танковых систем украинские солдаты не могли продвигаться вперед из-за постоянных обстрелов и плотных минных полей.

Киев был вынужден изменить тактику после неудач в продвижении. Президент Украины Владимир Зеленский на одном из своих ночных выступлений в начале декабря заявил о необходимости укрепления собственных оборонительных позиций. Это подтверждает, что на данный момент линия фронта замерла.

Многие воспринимают это как признак приближающегося окончания войны, но ветеран австралийской армии Райан считает, что для Украины это возможность пересмотреть свою стратегию.

"Пожалуй, Украине стоит на данный момент принять тактику позиционной войны. Это может помочь восстановить ее силы и решить множество проблем на различных уровнях", — отмечает он.

По словам Хирд, эта стратегия уже приносит результаты. "Украина активно готовит оборонительные позиции, и это заставляет российские войска сталкиваться с ними". По оценкам Украины, только в декабре Россия потеряла более 400 танков, 500 артиллерийских систем и 30 000 солдат.

"Когда Украина получит необходимое оборудование и поддержку… инициатива перейдет на ее сторону, и эти оборонительные позиции можно будет использовать как отправную точку", — добавляет Хирд.

Несмотря на то что замедление боевых действий может быть выгодным для Украины, это также выгодно и России. Теперь это гонка со временем, чтобы спланировать, как Украина может начать еще одно контрнаступление, способное прорвать линию обороны, созданную Россией.

Украина получила значительную военную помощь после вторжения России в феврале 2022 года, включая десятки миллиардов долларов и современное вооружение. Но, по словам Зеленского, этого недостаточно для победы. США, опасаясь пересечения "красных линий" России, ограничивают предоставление ключевых технологий Украине, что затрудняет ее продвижение. Между тем, Россия сохраняет свое вооруженное превосходство и усиливает производство боеприпасов, необходимых для дальнейшего наступления.

По словам Хирд, дальнейшая поддержка от США и Запада могла бы стать ключевым фактором для освобождения украинских территорий. Однако политические и финансовые соображения препятствуют этому, что Россия использует в своих интересах.

Преимущество российской артиллерии

Российская артиллерия становится особым вызовом. Новые поставки американских ракетных систем HIMARS в начале 2022 года предоставили Украине преимущество, но Россия быстро научилась противодействовать им. Русские улучшили маскировку, атакуют системы обнаружения и используют радиоэлектронные технологии для противодействия высокоточным атакам.

Райан подчеркивает, что необходимо устранить разрыв между обнаружением и уничтожением, что потребует скоординированных усилий НАТО. Он также отмечает, что Россия использует большое количество устаревших систем, предпочитая количество качеству.

Утечка документов Пентагона указывает на преимущество в количестве у России: у нее около 5000 артиллерийских систем, из которых уничтожено только около 20%. Украина получила лишь несколько десятков HIMARS и небольшое количество другого оружия. Но даже если эти системы менее эффективны, их большее количество может обеспечить преимущество.

Как изменить ход войны

Новые поставки оружия, включая истребители F-16 и танки Abrams M1, дают надежду на изменение баланса в пользу Украины. Однако масштаб поставок играет ключевую роль в изменении хода войны.

Несмотря на это, украинские силы смогли нанести удары вглубь российских территорий, что демонстрирует значительный прогресс в военной стратегии и использовании новейших систем вооружения.

Украина все еще сталкивается с недостатком некоторых типов дальнобойных ракет и имеет ограниченное количество боеприпасов. Недостаток подобного арсенала затрудняет оперативное продвижение. Майк Раундс, выступая на Галифаксском форуме по безопасности, отметил, что процесс развертывания нового оружия и технологий идет медленно.

Увеличение поставок HIMARS и других дальнобойных боеприпасов становится ключевым для преодоления данного паритета, однако это бессмысленно, если Украине не хватает базовых боеприпасов. Это вызов не только в предоставлении новых технологий, но и в обеспечении страны всеми необходимыми ресурсами для противодействия зимних условий.

Недостаток артиллерийских снарядов 155-мм калибра вынудил Украину ограничить их использование из-за дефицита. Страны НАТО использовали свои запасы для предоставления Украине этих снарядов, но теперь стремятся увеличить производство внутри своих границ. Однако это может занять время.

Сохранение устойчивого производства национальной оборонной промышленности становится ключевым вопросом. Украина уже проявляет определенные успехи в этом направлении, такие как создание украинских морских беспилотников Seababy, наносящих серьезные удары по Черноморскому флоту России. Однако, чтобы справиться с оборонными потребностями, необходимо увеличить объем производства.

Таким образом, Украина, стремясь к наращиванию производства внутри страны, ведет борьбу на нескольких фронтах: активно на фронте боевых действий, внутри оккупированных территорий и даже в России, где располагаются склады и запасы, а также информационную войну, пытаясь убедить своих союзников усилить поддержку.

Усиление оборонных возможностей даст Украине время для разработки новых стратегий и применения новых технологий, но также потребует пересмотра ее стратегических подходов и убеждения НАТО увеличить свою поддержку. Это также включает борьбу с российской пропагандой, которая активно используется для дискредитации украинских чиновников. Несмотря на поддержку со стороны некоторых политиков, у Украины появились и новые противники, что может осложнить получение будущей помощи.

Залужный подчеркивает важность достижения информационного превосходства, что позволяет понимать обстановку на поле боя лучше, чем противнику. Даже в условиях высокой прозрачности, где обе стороны активно используют разведывательные технологии, важно не путать эту прозрачность с мудростью в принятии решений.

Важную роль играет способность не только улучшать разведку, но и делать ее более доступной. Недавно Люксембург и Эстония создали IT-коалицию, цель которой — установить связь между частным сектором и украинскими военными, чтобы обеспечить доступ к современным технологиям и программному обеспечению. Это сотрудничество уже приносит плоды, среди которых платформа SensusQ, использующая искусственный интеллект для обработки видео и других данных в реальном времени.

Украина также использует программное обеспечение Palantir для целей разведки и распознавания лиц. Эта система сократила время от закупки до внедрения новых технологий вооруженных сил Украины до нескольких недель и дней. Децентрализация сбора и распространения разведданных позволяет военным на передовой принимать более информированные решения без необходимости полагаться исключительно на вышестоящее командование.

Сотрудничество между Украиной и партнерами из НАТО играет ключевую роль в улучшении тактик и стратегий ведения войны. Это включает обмен опытом и планирование совместных операций, позволяющих более эффективно действовать на поле боя.

Что дальше

По мнению экспертов, важно, чтобы партнеры НАТО были готовы адаптироваться с такой же скоростью, как Украина. Сотрудничество и обмен опытом могут стать важным элементом успеха военных операций и позволить более эффективно действовать в сложных боевых условиях.

Будущее Украины в военном аспекте остается непредсказуемым, но в ближайшие месяцы она и Россия, вероятно, сконцентрируются на ракетных ударах и беспилотных атаках вместо крупных наземных операций из-за наступления зимы и обновления сухопутных сил.

Москва, скорее всего, будет укреплять свои оборонительные позиции и вводить на поле боя большое количество техники, как новой, так и старой, включая минные поля, артиллерию, истребители и ракетные установки.

Чтобы продвинуться вперед, Украине возможно придется найти свои собственные инновационные решения. Это может быть в использовании неуправляемых наземных машин для разминирования, сетевого объединения беспилотных аппаратов для достижения превосходства в воздухе, прорыва в области радиоэлектронной борьбы или разработки ракет большой дальности.

Однако, помимо поиска новых технологий, важно для Украины сохранять и улучшать тактику, которая сделала ее сильным противником. Это включает укрепление международной коалиции, эффективное использование имеющегося вооружения и гибкую адаптацию к меняющимся обстоятельствам на поле боя.

Напомним, 3 января Военная разведка Минобороны Великобритании опубликовала отчет, в котором говорилось о том, что удары ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины говорят об их намерении вести длительную войну.