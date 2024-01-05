Спецназовцы ГУР совершили "налет" на Белгородщину и ухудшили моральное состояние россиян (видео)

ГУР получило разведданные, что в отношении оккупантов на позициях в Грайворонском районе Белгородской области должно с проверкой нагрянуть высшее руководство.

В Белгородской области в логово оккупантов наведались представители ГУР Минобороны Украины. Они атаковали взводный опорный пункт и заминировали главную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба военной разведки.

Отмечается, что толчком к спецоперации стали случаи диверсий со стороны россиян, которые участились в последнее время, из-за которых страдают и гражданские украинцы, живущие вблизи украинско-российской границы.

ГУР получило разведданные, что к оккупантам на позициях в Грайворонском районе Белгородской области должно с проверкой нагрянуть высшее руководство. Российские воины пожаловались "наверх" на плохие условия для личного состава.

"Перед приездом московских "ревизоров" рядовые захватчики засуетились — стали проводить активные инженерные работы", — отмечают в разведке.

Бойцы ГУР решили добавить суеты оккупантам и спланировали и провели спецоперацию.

"Во время выполнения задания разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт. В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах враг понес потери", — говорится в сообщении.

Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.

Напомним, что 4 января в ГУР подтвердили ликвидацию вражеского тактического бомбардировщика Су-34. Инцидент произошел на аэродроме "Шагол" в Челябинске. В разведке говорят, что он принадлежал авиационному полку 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.

1 декабря в ГУР сообщили о ликвидации в российском Белгороде офицера Следственного комитета РФ .