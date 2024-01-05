Не как россияне: информацию о потерях РФ после ударов по Крыму еще собирают, — Гуменюк

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Силы обороны тщательно планируют подобные поражения, чтобы не нанести вред гражданской инфраструктуре и местному населению, за которое "любят прятаться" оккупанты.

В нескольких городах Крыма в четверг, 4 января, раздавались взрывы. Сейчас продолжается сбор информации о потерях противника в результате ударов по временно оккупированной территории. Данные о гибели высокопоставленных чиновников армии Российской Федерации пока остаются не подтверждены. Об этом сообщает пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По информации Гуменюк, украинские Силы обороны тщательно планируют подобные поражения.

"Цели были поражены в взвешенном моменте. Потому что, мы помним, что Силы обороны очень тщательно прорабатывают подобные поражения, для того, чтобы не было вреда гражданской инфраструктуре и местному населению, за которым так любит прятаться враг. Но впечатление продолжается", — отмечает пресс-секретарь.

Также, по ее словам, Украина, в отличие от противника, не разглашает информацию, которая еще не имеет официального подтверждения.

"В отличие от врага мы не публикуем информацию, которая не имеет официального подтверждения, так как сделали они, прокричав ура, забыли пойти в атаку, отчитались об уничтожении неизвестного бункера с неизвестными заместителями главнокомандующего и высокопоставленными чиновниками", — отмечает Гуменюк.

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что сейчас продолжается сбор информации о потерях противника в результате удара по командному пункту вблизи Севастополя. По ее словам, как только данные будут иметь соответствующее подтверждение, их обнародуют.

"Сейчас можем констатировать лишь то, что уже известно — пункт управления поражен", — заявила пресс-секретарь.

В сети распространили информацию о смерти Герасимова: детали

Напомним, в пятницу, 5 января, венгерское издание Visegrád 24 заявило, что начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов мог погибнуть в Крыму во время массированного обстрела ракетами и дронами неизвестного происхождения. Соответствующие сообщения распространяются в соцсетях, однако официальных подтверждений чрезвычайного происшествия пока нет.

Публикация появилась около 11:30 по восточному времени. Указывается, якобы Герасимов попал под ночной обстрел в Крыму и мог погибнуть. Информация требует уточнения и проверки, говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму: что известно

Отметим, 4-5 января жители оккупированного Крыма несколько раз сообщали о сигнале воздушной тревоги и взрывах в небе. Первая атака состоялась днем 4 января — вскоре после того украинское командование подтвердило попадание по штабу ВС РФ под Севастополем. О следующих атаках стало известно около 19 и 22 часов.

Представители российской власти уверяли, что над полуостровом заметили стаю беспилотников и ракет — их все якобы сбили ПВО ВС РФ. Между тем в сети опубликовали также кадры взрывов в Новороссийске — на другом берегу Черного моря. Также было громко в Белгороде: там во время охоты на дроны сгорели несколько машин посреди жилого квартала.

Напоминаем, в ночь на 5 января ВС РФ запустили по Украине 29 дронов-камикадзе Shahed-136. Военный обозреватель подсчитал, какую суммарную мощность имеют российские ракеты и дроны, которые россияне запустили за время новогодних праздников.