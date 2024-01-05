Еще ни разу не применяли: могут ли ВС РФ ударить "Цирконом" по Украине, — обозреватели

По мнению экспертов, новости о том, что в 2022 году россияне заказали выпуск ракет для испытаний говорят о развитии этого направления, но производство еще находится в стадии развертывания.

Россия имеет в своем арсенале ракету 3М22 "Циркон", которую, несмотря на ее обещающие характеристики, пока не применяла в военных действиях против Украины. Эта гиперзвуковая ракета, изначально разработанная для вооружения кораблей, предназначена для поражения как военных судов, так и стационарных объектов на суше. Военные обозреватели издания Defense Express отмечают, что эта единственная ракета, которую армия России пока не применяла против Украины.

Публичные данные о 3М22 "Циркон" начали появляться в 2016 году, а первые испытания были продемонстрированы в 2020 году. Российское минобороны заявило о включении "Циркона" в свой арсенал в июне 2022 года.

Характеристики ракеты весьма противоречивы, и зависят от автора публикации и времени, когда о них сообщалось. Так, изначально она обсуждалась как ракета с дальностью до 400 километров, летящая со скоростью до 6 Махов и боевой головкой в 300 килограммов. Позже были заявлены улучшенные параметры: дальность 1000 километров, скорость до 9 Махов.

Носителями ракет являются фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводна лодка "Северодвинск". Оба корабля требуют дополнительной адаптации для использования "Циркона", отмечают обозреватели.

"В то же время оба известных носителя базируются на Северном флоте РФ. Поэтому несмотря на наличие этих ракет их использование для ударов по Украине именно с кораблей — сомнительно. Но это не означает, что невозможно", — указывают обозреватели.

В ноябре 2022 года государственное агентство ТАСС сообщило о разработке экспериментального образца мобильной наземной пусковой установки, способной использовать как ракеты "Оникс", так и "Циркон". Название этого комплекса не было упомянуто, однако, указывалось, что, подобно системе "Бастион", он может быть оснащен двумя ракетами. В 2020 году появилась информация о том, что систему "Бастион" планируют адаптировать для применения с "Цирконом".

Работа системы "Бастион" Фото: Минобороны РФ

Ранее, в 2016 году, в "НПО машиностроения" были анонсированы планы по установке стационарной шахтной версии противокорабельного комплекса "Бастион" (также известного как "Бастион-С" или К-300С) в оккупированном Крыму к 2020 году. Этот комплекс, также известный как "Сотка" или "Объект-100", представляет собой наземную, а точнее подземную систему береговой обороны, разработанную для запуска противокорабельных ракет 3М44 "Прогресс". Он был введен в эксплуатацию еще в 1971 году и расположен рядом с Балаклавой. В 2016 году было объявлено о восстановлении его функциональности, после чего начались испытания и запуски ракет.

Береговой ракетный комплекс "Утес" Фото: РИА

Однако, несмотря на потенциальные возможности, "Циркон" представляет высокую стоимость производства, и его использование требует дальнейших инвестиций, подчеркивают эксперты. Новости о заказе "нескольких десятков" ракет в 2022 году свидетельствуют о развитии этого направления, но производство еще находится в стадии развертывания.

Действительно ли "Циркон" не применяли в Украине

30 декабря после массированного обстрела Запорожья, в полиции заявили, что Россия применила ракеты типа "Циркон" и крылатые "Х-101". По всей видимости, информация носила предварительный характер, так как была предоставлена, вероятно, до проведения экспертизы, на этапе ликвидации последствий обстрела. В Воздушных силах ВСУ не подтверждали и не опровергали эту информацию. Об окончательных результатах экспертизы также не сообщалось.

Напомним, военные обозреватели предупредили об опасности ракет Х-32, оснащенных кассетными боеголовками. Такие ракеты могут поражать большую площадь и являются сложными целями для перехвата.