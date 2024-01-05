В ВСУ назвали количество государств, которые привлечены к подготовке украинских военных

Страны-партнеры, которые оказывают помощь в подготовке украинских военных, как отметил генерал-майор Алексей Таран, делают это не самостоятельно, а в составе созданных организационных структур.

Десятки тысяч украинцев учатся в 34 странах мира. Генерал-майор Алексей Таран, начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВС Украины, сообщил подробности в интервью Армии Inform.

Он назвал перечень государств, где военные проходят подготовку. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Норвегия, Канада, Австралия, Северная Македония, Косово, Молдова, Грузия и Албания, а также большинство стран Европейского Союза. В состав Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM) не входят Венгрия, Хорватия, Австрия, но их инструкторы также участвуют в подготовке.

Алексей Таран отметил, что Украина ценит деятельность количество государств-партнеров в подготовке военнослужащих ВС Украины. По его словам, страны-партнеры, которые оказывают помощь в подготовке украинских военных, делают это не самостоятельно, а в составе созданных организационных структур.

Генерал-майор назвал ключевой группу содействия безопасности Украины — SAG-U, которую возглавляют США. Вторая это EUMAM. Основная функция этих структур заключается в организации, обеспечении и координации всей разновидности мероприятий подготовки на территории стран-партнеров. Это касается начала первых этапов подготовки "новобранца" — человека, который никогда до этого не держал в руках оружия, — и заканчивая восстановлением боеспособности подразделений, штабов боевой бригады, которая воевала и понесла из-за этого потери.

"Если же важно, чтобы я кого-то выделил отдельно, то это Соединенные Штаты Америки и Германия", — сообщил он.

Учения бойцов ВСУ в Великобритании

Минобороны Британии 8 августа 2023 года сообщило подробности обучения бойцов ВСУ. К тренировкам, как отмечают в оборонном ведомстве, присоединились 17 литовских военнослужащих. Британская военная программа предусматривает превращение украинских новобранцев в "смертоносных солдат".

Напомним, 5 августа Politico со ссылкой на высокопоставленных военных и чиновников США сообщило, что восемь пилотов ВСУ готовы учиться на истребителях F-16. Пилоты, которые свободно владеют английским языком, начнут обучение, как только Вашингтон утвердит план подготовки.