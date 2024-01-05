Омбудсмен призвал строить дополнительные центры реабилитации для военных (видео)

Дмитрий Лубинец отметил, что этим вопросом уже занимаются представители Министерства здравоохранения Украины.

В Украине нужно создать дополнительные реабилитационные центры для защитников. Об этом в эфире телемарафона заявил Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Он отметил, что в государстве есть все предпосылки, чтобы предоставить профессиональную поддержку. В вопросе реабилитации, как он считает, есть пробелы.

"Надо создавать дополнительные реабилитационные центры — как медицинские, так и психологические, для наших героев и героинь", — заявил омбудсмен.

Лубинец отметил, что этим уже занимаются представители Министерства здравоохранения Украины. Соответствующие выводы он сделал после осмотра больницы, где проходили первичное медобследование защитники и защитницы, освобожденные из плена.

"Требую, чтобы этим занималось государство", — добавил он.

Уполномоченный по правам человека отметил и помощь, которую могут предоставить другие страны. Они предлагают свои услуги по оказанию медпомощи и реабилитации для героев, которых вернуло украинское государство.

Возвращение военных из плена России

Украина 3 января вернула из плена 230 военных и гражданских. Домой вернулись в том числе и те, кто считался пропавшими без вести. Среди них — защитники Мариуполя и "Азовстали". Это бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции.

Отмечается, что домой также вернулась медик 36 ОБрМП, которая в плену с оккупантами принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но впоследствии возвращали к месту содержания.

Напомним, 3 января защитник растрогался первыми после плена словами к матери. По информации штаба по вопросам обращения с военнопленными, родственники защитника Украины ждали освобождения мужчины с лета.