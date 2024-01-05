Бои за левый берег Херсонщины: крымская СБУ помогла морпехам уничтожить ВС РФ (видео)

Украинские бойцы выявляли позиции россиян с помощью беспилотника, после чего сбрасывали на врага снаряды. После удачных попаданий противник погибал.

Украинские военные показали уничтожение личного состава Вооруженных сил Российской Федерации на левом берегу Херсонской области. Соответствующее видео опубликовали аналитики DeepState в Telegram.

Бойцы уничтожают врага в Крынках Херсонской области.

"Совместные отработки морской пехоты и "бомберов" сводного подразделения "Б.Г." крымского управления СБУ в населенном пункте Крынки", — говорится в сообщении.

В опубликованном видео бойцы показали, как в лесопосадке в разных местах обнаруживали позиции российских военных с помощью беспилотного летательного аппарата. После чего дроны "сбрасывали" один за другим снаряды на врага, в результате чего происходили взрывы, противник погибал, а в небо поднимался густой серый дым.

Напомним, 5 января пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские военные возобновили использование бронетехники на левом берегу Херсонской области. По ее словам, противник прекратил использование бронетехники из-за больших потерь, однако сейчас возобновил штурмы с помощью машин. Зато украинские военные продолжают уничтожать военную технику ВС РФ и личный состав.

В тот же день полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что украинские бойцы держат врага в напряжении на левобережье. В частности, ВСУ ведут маневровые действия в так называемой зоне, где оккупанты не могут наносить удары, которые могли бы привести к коллапсу фронта.