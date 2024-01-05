СМИ пишут о вероятной ликвидации Герасимова: что известно и как отреагировали в ГУР (фото, видео)

Публикацию о вероятной смерти начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова первым опубликовал OSINT-расследователь WarVehicleTracker. В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что не может подтвердить или опровергнуть факт смерти топ-военного РФ.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о гибели начальника Генштаба войск России Валерия Герасимова. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

Глава ведомства также решил не вдаваться в подробности причины взрывов на территории временного Крыма, которые произошли 4 и 5 января.

"Я, скажем так, не имею подтверждений этой информации", — ответил Буданов на вопрос журналиста относительно вероятной гибели Герасимова.

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Реакция мировых медиа

Распространенная новость в сети о вероятной гибели начальника Генштаба войск России Валерия Герасимова оказалась на страницах и мировых изданий. Журналисты Newsweek обратили внимание на заинтересованность новостью сети после того, как слухи начали публиковать после того, как пользователь X (ранее Twitter) WarVehicleTracker, который отслеживает транспортные средства и потери в Украине, поделился соответствующим изображением. Оно якобы было опубликовано в российском канале в Telegram "Обыкновенный царизм", у которого более 34 тысяч подписчиков.

"По предварительным данным, во время атаки по Крыму погиб Валерий Герасимов, который на момент атаки находился на командном пункте под Севастополем", — говорилось в заметке.

Фото: Twitter

Публикация WarVehicleTracker на момент написания статьи просмотрели более 60 000 раз и заставил сотни пользователей соцсетей задать вопрос, убили ли Герасимова в Крыму.

Издание Daily Mail обратило внимание на то, что Герасимов длительное время не появляется на публике. Его не было с 29 декабря на церемонии награждения военных. Тогда отметили оккупантов, которые участвовали в захвате Марьинки в Донецкой области.

Журналисты отметили, что подтверждений информации о ликвидации российского генерала пока нет, но на данный момент можно констатировать лишь то, что уже известно — командный пункт в Крыму поразили.

"Похоже, слухи о смерти Герасимова начали циркулировать после того, как российский Telegram-канал под названием "Обыкновенный царизм" опубликовал неподтвержденное сообщение", — отметили в издании.

В самом Telegram-канале "Обыкновенный царизм" обвинили Украину в распространении дезинформации. Пропагандисты заявили, что такого сообщения у них не было.

"Ликвидация" Герасимова — реакция России

Россия еще не прокомментировала информацию о том, что Валерий Герасимов был убит во время удара по военному командному пункту в Крыму в четверг.

Взрывы в Евпатории 4 января 2024 года

В Крыму в окрестностях города Евпатория около 16 часов дня 4 января прогремели взрывы. Незадолго до взрывов на оккупированном полуострове была объявлена воздушная тревога, а местные паблики в соцсетях сообщили информацию об активности авиации ВСУ в Николаевской области.

В городе рядом с бухтой зафиксировали применение ПВО российских войск. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к жителям оккупированного полуострова с призывом находиться в укрытиях и проинформировал об успешной работе.

OSINT-аналитики из Military Journal сообщили, что были применены крылатые ракеты Storm Shadow. Они попали в расположение отдельной радиолокационной роты вблизи Евпатории. В сообщении говорится о том, что в результате атаки возник пожар. Также на военных объектах есть раненые.

Фото: Google Maps

Специалисты указали данные, где могло произойти попадание. Местоположение свидетельствует, что взрывы раздавались на окраине города.

Напомним, 5 января Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщило, что Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по складам боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму. Эффективный удар украинские защитники провели 4 января, несмотря на заявления захватчиков о надежности собственного ПВО.