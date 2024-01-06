Ночью российские БПЛА атаковали Хмельницкую область: первые подробности

По данным мониторинговых каналов, российские оккупанты запустили БПЛА по Староконстантинову. Жители области слышали звуки взрывов.

В ночь на 6 января Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Хмельницкую область Украины. Об этом написал заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Facebook.

Сергей Тюрин сообщил, что оккупанты запустили по Хмельницкой области дроны и призвал граждан региона пройти в укрытия. Позже чиновник добавил, что жители региона могли слышать звуки взрывов.

"Работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет. Детали позже", — отметил Тюрин.

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщал о движении одного БПЛА в сторону Хмельницкой области. По его информации, вражеский беспилотник атаковал Староконстантинов.

Местные Telegram-каналы писали о взрывах на севере Хмельницкой области.

Напомним, 21 декабря спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему оккупанты постоянно пытаются атаковать аэродром в Староконстантинове. По его словам, враг пытается поразить самолеты тактической авиации СУ-24МР.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 5 января сообщили, что в Староконстантинове, который регулярно подвергается атакам со стороны российских оккупантов, установили первую когенерационную установку, которую приобрели в партнерстве с Агентством США по международному развитию (USAID).