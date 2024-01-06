ВС РФ могут активизировать усилия по захвату Купянска в ближайшие недели, – ISW

По мнению американских аналитиков, у российских оккупантов есть условия, способствующие активизации операций на Купянском направлении.

Вооруженные силы Российской Федерации могут активизировать наступательные операции в Харьковской области в ближайшие недели. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 5 января.

Сообщается, что российские силы могут располагать в районе Купянска группировкой, которая "менее деградировала, чем российские группировки, ответственные за наступательные усилия в других местах на востоке Украины".

"Судя по всему, у российских сил есть условия, способствующие активизации операций на Купянском направлении", — говорится в отчете.

В ISW пишут, со ссылкой на украинских официальных лиц, что ВС РФ ставят своей целью захватить Купянск и Боровую зимой 2024 года. При этом аналитики отмечают, что темп российских операций на Купянском направлении и видимая конфигурация оккупационных сил в этом районе в целом не указывают на предстоящее российское наступление на всей линии Купянск-Лиман.

По информации ISW, российские силы на Купянском направлении набирают личный состав преимущественно из Западного военного округа (ЗВО), в связи с чем "обладают определенной степенью организационной слаженности", в отличие от подразделений на других направлениях, которые часто формируются из разных военных округов и воздушно-десантных частей.

"Относительная слаженность группировки войск ЗВО на Купянском направлении, вероятно, обеспечивает относительно более эффективное управление между этими силами, хотя остается неясным, способны ли эти элементы ЗВО проводить крупномасштабные удары", — заключили аналитики.

Напомним, 4 января СМИ сообщили, что неуказанный источник, "близкий" к украинским военным, заявил, что российские войска могут провести "наземное наступление" уже 15 января. Анонимные источники британских журналистов утверждают, что к 7 января усилятся обстрелы, а через неделю ВС РФ пойдут в атаку на Харьковскую область.

Военный эксперт Ян Матвеев 5 января сообщил, что на Купянском направлении российские оккупанты потеряли штурмовую группу, которая пыталась прорваться в районе Синьковки. Штурм оказался неудачным, и оккупанты понесли большие потери.