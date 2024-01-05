Позор России под Купянском. Как уникальная танковая армия не может взять украинское село
Даже видавшего виды военного эксперта Константина Машовца удивляет ситуация под Купянском. Сюда Россия бросила свою уникальную, элитную армию — но она не может прорвать украинскую оборону, совсем не эшелонированную...
На Купянском направлении противник продолжил с наступлением нового года свои попытки пробиться с севера по направлению Лиман Первый–Синьковка и Ольшана–Петропавловка.
- передовые подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) противника атаковали через лес севернее с.Синьковка и вдоль его опушки, а также южнее с. Ольшана… безрезультатно;
- западнее, левофланговые подразделения 138-й ОМСБр противника попытались продвинуться вдоль железной дороги на юг, в сторону левобережной части Купянска… с таким же результатом;
- в свою очередь, 15-й мотострелковый полк (МСП) 2-й мотострелковой дивизии (МСД) противника совершил аналогичные конвульсивные действия юго-западнее с.Первомайское и с рубежа Орлянское–Ягодное соответственно в сторону Петропавловки, Ивановки и Степной Новоселовки… и снова, с такой же результативностью.
Очевидно, в ближайшее время противник продолжит свои попытки пробиться к с. Петропавловка и в сторону дороги Р-07 Купянск–Сватово в районе Степной Новоселовки с северного и северо-восточного направления, а также, скорее всего, возобновит атаки по направлению Куземовка–Берестово и Куземовка–Стельмаховка с участием подразделений 27-й ОМСБр и 7-го МСП из состава 11-го армейского корпуса (АК)…
Противник уже более 2-х месяцев атакует передовые подразделения ВСУ на Купянском направлении, но за все это время смог только взять под контроль часть леса южнее Лимана Первого и сделать с. Новоселовское "серой зоной".
Да и то, достичь этих "значительных" результатов ему удалось за счет прекращения активных наступательных действий в направлении на Боровую и перегруппировки оттуда чуть севернее части сил и средств, действовавших именно на этом направлении. В частности, 27-я ОМСБр и 7-й МСП до этого действовали именно в направлении на Боровую.
Таким образом, из всех участков и направлений, где с наступлением осенне-зимнего периода противник перешел к активным (наступательным) действиям, именно Купянское направление, пока что, остается для противника наименее "продуктивным" — в первую очередь в смысле соотношения "потери–результат".Важно
И это выглядит немного странно, потому что именно здесь действуют войска (силы) наиболее мощной и "эксклюзивной" армии сухопутных войск ВС РФ — 1-й "гвардейской" танковой армии (гв.ТА). Да и еще дополненные главными силами 6-й общевойсковой армии (ОВА).
1-я гв.ТА является не просто уникальной и единственной в РФ, но и, пожалуй, в мире. Потому что танкового формирования такого масштаба нет ни в одних вооруженных силах мира. В ее состав входят две полноценных танковых дивизии (4-я "кантемировская" и 47-я) из 3-х, вообще существующих в ВС РФ (есть еще 90-я отдельная танковая дивизия) + "лучшая" мотострелковая дивизия российских сухопутных войск — 2-я "таманская" МСД + 27 отдельная мотострелковая бригада (ОМСБр)…
И вот вся эта "крАсива орава", совместно поддержанная артой, уже который месяц пытается не столько "вАстАнавить АбАрону по Осколу", сколько просто пробиться к окраине левобережной части Купянска…
Согласитесь, со стороны это выглядит, скажем так, ну не очень героически и профессионально. Украинские части и соединения из состава оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) "Лиман", противостоящие всей этой шобле, которая превосходит их как по численности личного состава, так и по количеству основных типов и образцов вооружения и военной техники (ВВТ), просто, как говорят в футболе, "деклассировала" всех этих "придворных красавцев" Кремля…
ВСУ здесь не создавали "линий Залужного", не устраивали "минного сева" с запредельной плотностью… господства, или даже, просто, преимущества в воздухе не имеют.
Поэтому 1-я "гвардейская" танковая и 6-я общевойсковая армии россиян, по большому счету, должны были бы пройти расстояние до Оскола (оно колеблется на разных участках и направлениях от 18-и до 21–22-х км) за считанные часы, ну пусть — дни.
Однако, нет, что-то у них "не получается"…. Проходят дни, потом недели, в конце концов месяцы, а они все "берут Синьковку". Взятие под контроль половины села Новоселовское выдается россиянами как "незаурядная победа русского оружия".
Ну, не знаю, может, это действительно "так задумано", и все это является неким очень просчитанным планом, но извне все это выглядит как не совсем удачный акт оперативного онанизма…
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