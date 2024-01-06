Обстрел Харькова 2 января: в РФ пытались скрыть производителя ракет, — прокуратура
Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко показал на деталях ракет, что была попытка затереть номера болгаркой. И в целом ракета отличается от "Искандера".
В Харькове исследуют уцелевшую хвостовую часть ракеты, одну из тех, которая 2 января ударила по городу и нанесла значительный ущерб. Ранее заявлялось, что эти ракеты РФ могла получить из КНДР. Она визуально напоминает "Искандер", но собрана более небрежно. Также с деталей пытались удалить номера. Об этом спикер прокуратуры Харьковской области заявил в комментарии "Укрінформ".
Чубенко отметил, что речь идет о ракете, которая ударила неподалеку от площади Свободы. От нее осталась крупная деталь: почти вся хвостовая часть.
"При ударе от нее остались очень большие части, в том числе и хвостовая часть, по которой мы смогли понять, что это нетипичная ракета "Искандер". Какими ракетами били — такими же или нет — сейчас не могу сказать, поскольку во время других попаданий остались мелкие части, по которым невозможно отличить, это "Искандер", или очень похожа на него ракета. Проводятся экспертизы", – рассказал спикер прокуратуры.
Чубенко отметил, что на ракете есть следы того, что с нее пытались убрать надписи, или номера.
"Затертые номера на некоторых деталях. Что свидетельствует о желании скрыть информацию про эту ракету", — сказал спикер, показав часть ракеты, где отчетливо видны следы механического воздействия, подтверждающие его слова. И, по его словам, ракета собрана достаточно небрежно.
"Надписи затерты, пытались болгаркой, или наждачкой. Ранее россияне такого не делали. За мной много деталей ракет на которых такого не делали", — уточнил спикер.
"К тому же по внутреннему оборудованию мы видим: надписи внутри не очень чистоплотны, сделаны в разнобой. Обычно в таких ракетах, сделанных и в Советском Союзе, и уже в России, надписи очень аккуратные. Кое-где ставятся даже фамилии работников завода, чтобы установить ответственных – кто именно и что именно в этой ракете устанавливал. Здесь же такого нет. Надписи сделаны криво", — рассказал Чубенко о ракете, которую сейчас исследуют эксперты.
По его словам, эта ракета похожа на одну из северокорейских, но прямых доказательств пока нет. В "новой" ракете есть технические отличия. Она немного больше, чем "Искандер", по словам Чубенко, "буквально на 10 мм в диаметре".
Также отличается ее наполнение: это обмотка проводов, поскольку на "Искандере" есть защита от РЭБ, специальное управление. В ракете, ударившей по Харькову 2 января, нет этого, просто провода внутри ракеты.
Прямых доказательств, что эта ракета была произведена в КНДР нет, экспертиза еще проводится, но северокорейские ракеты производились на базе "Искандера".
Осмотр обломков ракеты проводили прокуроры областной прокуратуры, следователи полиции, работники СБУ и сотрудники Научного центра Воздушных Сил Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Цель следственного действия – проверить версию по производству указанных ракетных боеприпасов за пределами России.
Сведения, полученные при дополнительном осмотре, будут предоставлены экспертам для проведения комплексной судебной взрыво-технической и военной экспертиз. Следственные действия продолжаются.
Также ранее СМИ сообщали, что РФ получила от КНДР баллистические ракеты и хочет добавить в свой арсенал ракеты из Ирана. Это стало очевидно еще в середине декабря 2023 года.
Напомним, 2 января ВС РФ запустили по Харькову по меньшей мере шесть ракет, все они были нацелены на Шевченковский район. Речь идет о жилой застройке почти в центре города. Дома были сильно повреждены, от ракет остались глубокие воронки. Две женщины погибли, количество травмированных возросло до 62 человек.