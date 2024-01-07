"Режим бульдозера": РФ усилила удары артиллерией и авиацией возле Бахмута, — НГУ (видео)

По словам майора Дениса Нагорного, россияне продолжают штурмовать позиции защитников малыми и средними пехотными группами по 10-50 человек.

Российские оккупанты активизировали удары артиллерией и авиаций по населенным пунктам на Бахмутском направлении. Об этом заявил майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "рубеж" Денис Нагорный в эфире телемарафона.

"Такой "режим бульдозера" — то, что они не могут взять, пытаются разрушить. Так же, как был стерт с лица земли Бахмут", — сказал он

Кроме того, Нагорный отметил, что ВС РФ также массово используют FPV-дроны и "Ланцеты" для ударов по украинской артиллерии и бронетехнике. Кроме того, россияне продолжают штурмовать позиции защитников малыми и средними пехотными группами по 10-50 человек. К определенным рубежам оккупантов подвозит бронетехника.

Нагорный сказал, что продолжаются штурмы Белогоровки и Спорного. Также ВС РФ сосредоточили усилия в направлении Богдановки, чтобы выйти к каналу Северский Донец-Донбасс. После этого россияне планируют наступление на Часов Яр.

"Пока им это не удается. А также пытаются продвинуться в районе Клещиевки и Андреевки", — заявил Нагорный.

По его словам, сейчас на Бахмутском направлении ни украинская, ни российская стороны не имеют преимуществ. Происходят бои средней и большой интенсивности.

Денис Нагорный о ситуации под Бахмутом

Напомним, что в ISW сообщили, что 6 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои на линии Купянск – Сватово – Кременная. Бои идут в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки, а также к западу от Кременной. По данным американских аналитиков, бойцы ВСУ также продолжают оборонять плацдарм в Крынках. Российские источники распространили видео обстрела лодок украинских морпехов.