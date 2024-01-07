"Выполнял задания Киева": в РФ арестовали подростка из Дагестана за поджог истребителя Су-34

По версии силовиков, 16-летний подозреваемый проник на военный аэродром Шагол и поджег бомбардировщик. Парня обвинили в "осуществлении диверсии по заданию спецслужб Украины", ему грозит тюремный срок.

В российском городе Челябинск арестовали 16-летнего подростка, его обвинили в поджоге бомбардировщика на аэродроме Шагол. Об этом пишет медиа "Осторожно, новости".

Очевидно, речь идет об уничтожении тактического бомбардировщика Су-34 в ночь на 4 января. Украинская военная разведка тогда заявляла, что истребитель был в составе авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ВКС РФ.

Подростка обвиняют в "осуществлении диверсии в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины". Медиа Astra уточняет, что у задержанного 5 января подростка нашли переписку якобы с украинскими спецслужбами и фотоотчеты о проделанной работе.

По версии силовиков, ему удалось пробраться на военный аэродром Шагол и поджечь бомбардировщик, который якобы успели потушить.

Задержанный проведет в СИЗО минимум до 5 марта, заседание суда по делу проходило в закрытом режиме. По данным СМИ, обвиняемый — уроженец Дагестана, сейчас он живет с родителями.

ФСБ утверждает, что подросток осуществил также серию поджогов в ноябре и декабре прошлого года на железной дороге в Дагестане.

Истребители Су-34 наносят удары по наземным целям и могут лететь со скоростью до 1 900 км/ч на высоте до 14,6 километра. Самолеты постоянно задействуют в полномасштабной войне с Украиной.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в России могут производить максимум три тактических бомбардировщика Су-34 за год. Российские заводы не способны быстро работать из-за санкций.

Фокус ранее писал, что за все время большой войны российская армия могла потерять не менее 26 самолетов Су-34. Большая их часть была уничтожена в декабре 2023 года.