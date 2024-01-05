Россия производит до трех Су-34 в год, — спикер ВСУ (видео)

Самолеты Су-34 российские заводы быстро выпустить не способны, а санкционный режим, по мнению спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, все же должен на это влиять.

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Россия производит до трех тактических бомбардировщиков Су-34 в год. Об этом сообщил Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, в эфире телемарафона.

По словам спикера ПС, Су-34/35 — это самые современные самолеты оккупантов. Такие военные авиасудна российские заводы быстро выпустить не способны, а санкционный режим, по его мнению, все же на это должен влиять.

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"Безусловно, это очень серьезная потеря", — пояснил Юрий Игнат.

Оккупантам, как отметил военный, нужны импортные комплектующие, но, к сожалению, они и в дальнейшем пытаются производить эти самолеты. В прошлом году, по его словам, была изготовлена партия.

"В прошлом году они изготовили партию из двух-трех Су-34", — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что в ВСУ надеются, что будут сбивать больше таких бортов, чем производит Россия.

Уничтожение Су-34 вблизи Челябинска

Российская авиация в ночь на 4 января осталась еще без одного военного самолета. В украинской разведке подтвердили уничтожение вражеского тактического бомбардировщика Су-34. Военные рассказали, что причины происшествия пока уточняют.

Источник "Украинской правды" в спецслужбах рассказал, что к этому может быть причастна Украина. Именно агенты ГУР, как говорится в сообщении, уничтожили российский истребитель Су-34 на аэродроме в Челябинске.

Напомним, 4 января OSINT-аналитики из Military Journal установили, что ракеты Storm Shadow попали в радиолокационное подразделение вблизи Евпатории. В результате атаки, как сообщают аналитики, возник пожар, а на военных объектах есть раненые.