"Следующей станет Молдова": экс-глава ЦРУ о последствиях для Европы, если Путин победит

По словам Дэвида Петреуса, линия обороны НАТО проходит между Украиной и Россией, поэтому нужно сделать все для того, чтобы Кремль проиграл.

Если Украина не сможет одержать победу над Российской Федерацией, тогда несколько стран на континенте могут быть в опасности. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус в комментарии для CNN.

По его словам, президент России Владимир путин не будет останавливаться на достигнутом и попытается пойти дальше, поэтому нужно сделать все для того, чтобы этого не произошло.

Соответственно, Украина должна одержать победу в этом противостоянии.

"Если Россия победит, если Путину удастся достичь своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей целью станет Молдова, возможно, одна из стран Балтии или другие страны. Генри Киссинджер перед смертью сказал, что линия обороны НАТО теперь находится на границе между Украиной и Россией, и я с этим полностью согласен", — заявил Дэвид Петреус.

К слову, ранее латвийский глава МИД Кришьянис Кариньш заявлял, что угроза со стороны России никуда не денется ни после окончания войны в Украине, ни после смены президента. Вся проблема в империалистической идеологии Кремля, которой он будет придерживаться дальше.

"Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановить Россию в Украине не означает, что все кончено. Это просто означает, что нам придется продолжать. Вот что важно для НАТО: нам придется работать над долгосрочной стратегией сдерживания России", — заявил Кришьянис Кариньш.

Напомним, 6 января политолог Петр Олещук заявлял, что Владимир Путин проверяет реакцию НАТО и хочет прорубать коридор до Калининграда. Пока РФ осторожно выбирает цели для падения ракет или дронов на территорию стран Альянса, однако впоследствии может ударить и по военным объектам.