По словам литовского дипломата Кришьяниса Кариньша, Кремль имеет империалистическую идеологию и останавливать агрессию самостоятельно не будет. Его можно только вынудить к этому.

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Российская Федерация будет угрозой для всего мира независимо от того, каким результатом закончится война или кто станет следующим президентом. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью Financial Times.

По его словам, странам НАТО придется работать над тем, чтобы разработать долгосрочную стратегию сдерживания Российской Федерации после того, как война в Украине закончится.

Связано это с тем, продолжает министр, что Кремль имеет империалистическую идеологию. Соответственно, угроза со стороны Москвы будет сохраняться даже если там сменится президент, а Украина вернет все свои законные территории.

"Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановить Россию в Украине не означает, что все кончено. Это просто означает, что нам придется продолжать. Вот что важно для НАТО: нам придется работать над долгосрочной стратегией сдерживания России", — заявил Кришьянис Кариньш.

Страны Альянса должны будут повысить свой потенциал, а также оперативную совместимость своей оборонной промышленности. В результате союзники по НАТО смогут стандартизировать свои системы вооружения, а также более широко совместно использовать различные боеприпасы между собой.

Как только война в Украине закончится, говорит дальше латвийский дипломат, выдохнуть будет нельзя. Дело в том, что Россия сразу же начнет восстанавливать свой боевой потенциал. Возможны новые трудности на границах и провокации. Соответственно, необходимо будет сделать все для того, чтобы остановить Кремль.

"Россия — это не только проблема для Украины, она представляет опасность для всей Европы, даже после украинской войны. Если Украина вернет себе территорию, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Это означает, что нам необходимо скорректировать наше мышление на долгосрочную перспективу", — подытожил Кришьянис Кариньш.

Напомним, 30 декабря сообщалось, что в Минобороны Польши рассказали, нападет ли президент России Владимир Путин на НАТО. По словам Павла Залевского, глава Кремля является диктатором и получает ложные данные о ситуации в мире от своих подчиненных. Страны Запада должны сделать все, чтобы Кремль не смог победить.