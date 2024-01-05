"Для всієї Європи": РФ буде загрозою навіть після війни або зміни президента, — МЗС Латвії

За словами литовського дипломата Кріш'яніса Каріньша, Кремль має імперіалістичну ідеологію і зупиняти агресію самостійно не буде. Його можна тільки змусити до цього.

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Російська Федерація буде загрозою для всього світу незалежно від того, яким результатом закінчиться війна або хто стане наступним президентом. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, країнам НАТО доведеться працювати над тим, щоб розробити довгострокову стратегію стримування Російської Федерації після того, як війна в Україні закінчиться.

Пов'язано це з тим, продовжує міністр, що Кремль має імперіалістичну ідеологію. Відповідно, загроза з боку Москви зберігатиметься навіть якщо там зміниться президент, а Україна поверне всі свої законні території.

"Росія не зупиниться, Росію можна тільки зупинити. Зупинити Росію в Україні не означає, що все скінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Ось що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії", — заявив Кріш'яніс Каріньш.

Країни Альянсу повинні будуть підвищити свій потенціал, а також оперативну сумісність своєї оборонної промисловості. У результаті союзники по НАТО зможуть стандартизувати свої системи озброєння, а також більш широко спільно використовувати різні боєприпаси між собою.

Щойно війна в Україні закінчиться, каже далі латвійський дипломат, видихнути буде не можна. Річ у тім, що Росія одразу ж почне відновлювати свій бойовий потенціал. Можливі нові труднощі на кордонах і провокації. Відповідно, необхідно буде зробити все для того, щоб зупинити Кремль.

"Росія — це не тільки проблема для України, вона становить небезпеку для всієї Європи, навіть після української війни. Якщо Україна поверне собі територію, Росія, як і раніше, становитиме загрозу. Це означає, що нам необхідно скорегувати наше мислення на довгострокову перспективу", — підсумував Кріш'яніс Каріньш.

Нагадаємо, 30 грудня повідомлялося, що в Міноборони Польщі розповіли, чи нападе президент Росії Володимир Путін на НАТО. За словами Павла Залевського, глава Кремля є диктатором і отримує неправдиві дані про ситуацію у світі від своїх підлеглих. Країни Заходу повинні зробити все, щоб Кремль не зміг перемогти.