"Точно не остановится": в нынешнем темпе войны Путин продержится еще пару лет, — эксперт

По словам британского полковника в отставке Глена Гранта, глава Кремля бросает в Украину то, чего у него достаточно — людей, оружие и боеприпасы. Задача Запада стоит в том, чтобы помешать Путину и снизить боевые возможности его армии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает вести войну против Украины и сигналов о готовности остановиться не наблюдается. Полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант в интервью "Еспресо.TV" рассказал, сколько у Кремля еще есть ресурсов.

По его словам, действия российского президента направлены на то, чтобы терроризировать население ракетными и дроновыми атаками. ВС РФ вели подготовку несколько месяцев и накапливали вооружение, которые сейчас могут применять во время массированных обстрелов.

Большую роль будет играть западная помощь, ведь если она сократится и ракет для ПВО станет меньше, тогда украинским защитникам может будет сложнее отвергать атаки. Остается надеяться, что Великобритания, США, Германия и другие страны продолжат поддерживать ВСУ.

"Откровенно говоря, он (Владимир Путин, — ред.) сможет продолжать в таком темпе как сейчас, еще пару лет. Потому что что он делает? Он просто бросает в Украину то, чего у него достаточно — людей, оружие, боеприпасы — и так может продолжаться еще очень долго. Не забывайте, что это он контролирует запуски ракет, поэтому может делать это, когда ему заблагорассудится — сейчас, через неделю, в следующем месяце, с той скоростью, которую он может себе позволить. И Россия будет так продолжать как можно дольше", — заявил Глен Грант.

Путин против Запада: мнение полковника в отставке

Отдельно британский военный эксперт рассказал о ракете, которая недавно пролетала через воздушное пространство Польши. Ранее такие же случаи были на территории Румынии. Глен Грант считает, что в этом не нужно искать какие-то скрытых знаков.

По его мнению, это были исключительно ошибки со стороны Владимира Путина, а не сигналы о готовности атаковать Запад. В Берлине, Брюсселе и других европейских странах уже давно получили месседж от Кремля, что он будет дальше воевать, соответственно они понимают, что нужно продолжать поддерживать Украину, пока идет война.

"Я не думаю, что они ожидают, что Путин расширит географию войны, потому что вряд ли Путин способен победить в такой масштабной битве. Ведь Запад действительно способен на многое повлиять, чтобы не дать Путину продвигать свои захватнические амбиции. Но если ход войны будет таким, каким он есть сейчас, то Путин точно не остановится, а Западу придется искать новые способы, как его замедлить", — продолжил Глен Грант.

Методами сдерживания могут стать более мощные санкции, а также усиленный контроль над тем, чтобы эти ограничения нельзя было обходить. Вскоре можно будет увидеть первые маленькие шаги к тому, чтобы уменьшить возможности Владимира Путина и дальше вести войну в долгосрочной перспективе, однако о чем именно идет речь — пока что неизвестно и не факт, что общественность об этом узнает, заявил британский полковник в отставке далее.

"Можете быть уверены, что за кулисами многое обсуждается в попытках уменьшить способность Путина продолжать эту войну в том виде, в котором она есть в настоящее время", — подытожил Глен Грант.

Напомним, 7 января бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что если не остановить сейчас российского президента в Украине и дать ему победить, тогда Владимир Путин пойдет дальше. Его следующей целью может стать Молдова, Балтия или же любая другая страна. Соответственно страны Запада должны помочь Киеву не проиграть.

5 января спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что глава Кремля не сможет достигнуть своей конечной цели и Россия потерпела неудачу. Владимир Путин не возьмет Украину под свой контроль.