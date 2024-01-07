Украинские военные ликвидировали полковника ВДВ РФ Оспанова (фото)
По данным российских соцсетей, начальник бронетанковой службы Арман Оспанов подорвался на мине. С начала полномасштабной войны ликвидировано уже 83 полковника ВС РФ.
Силы обороны Украины ликвидировали начальника бронетанковой службы Воздушно-десантных войск российской армии Армана Оспанова. Об этом сообщает блогер Necro Mancer, который отслеживает сообщения в соцсетях РФ о ликвидированных оккупантах.
Офицера ВС РФ Оспанова Армана ликвидировали во время боевых действий в Украине. Заявляется, что военный возглавлял бронетанковую службу Воздушно-десантных войск РФ. 6 января Оспанов поехал на фронт, где подорвался на мине. В российской соцсети "Вконтакте" также распространили сообщение Андрея Шенаурина, написавший о гибели Оспанова, который был его однокурсником.
В чешско-украинском проекте "Убитые российские офицеры в Украине" отмечают, что Оспанов родился в Казахстане. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину погибло 3373 российских офицеров:
- 1 генерал-лейтенант;
- 6 генерал-майоров;
- 82 полковника (+ Оспанов);
- 199 подполковников;
- 387 майоров;
- 573 капитана;
- 958 старших лейтенантов;
- 621 лейтенант;
- 93 младших лейтенанта;
- 453 военных других званий.
Авторы ведут список ликвидированных на основе открытых данных в соцсетях и российских медиа.
Напомним, 3 января в телеграм-каналах писали, что в Мариуполе неизвестные ликвидировали 17 военных ВС РФ.
2 января в ОП сообщили, начнет ли Украина переговоры, если Владимира Путина ликвидируют.