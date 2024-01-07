До выздоровления далеко: в каком состоянии львица Юна, пострадавшая от обстрела (видео)

По информации Центра спасения диких животных, пострадавшая львица уже поднимает голову и самостоятельно стоит. Прогресс в лечении замечен, однако на полную реабилитацию нужно больше времени.

2 января от массированного ракетного обстрела ВС РФ в Киеве пострадала львица по имени Юна, ведь снаряд приземлился недалеко от ее вольера. В Центре спасения диких животных рассказали, в каком состоянии она сейчас.

Первые несколько дней после вражеской атаки состояние Юны не менялось и она не могла окончательно прийти в себя. Российская ракета упала слишком близко, поэтому процесс восстановления от симптомов контузии займет немало времени.

"Но стоит отметить, что Юна не сдается и пытается передвигаться еле ползая. Это просто невероятный стресс для животного, ведь львица, в отличие от человека, не понимает, что произошло вокруг и что происходит с ней", — говорится в сообщении.

При этом спустя несколько дней после вражеского ракетного обстрела Юну все же удалось покормить и она съела немного мяса.

Уже 6 января состояние львицы вновь улучшилось. Она уже поднимала самостоятельно голову и стояла на ногах без падения. Процесс реабилитации продлится еще некоторое время.

"Хотя до полного выздоровления еще далеко, мы радуемся каждому маленькому шагу в ее восстановлении и делимся новостями с вами. Проблемы в координации еще есть, но с вашей поддержкой и верой, мы уверены, что она преодолеет все трудности", — говорится в сообщении.

Атака на Киев 2 января: пострадала львица Юна

Одна из перехваченных в то утро ракет упала недалеко от вольера львицы — всего в 300 метрах. В результате Юна получила серьезную контузию и полностью потеряла ориентацию в пространстве. После просмотра записи с видеокамер стало известно, что травмы были получены не в результате удара. Лечение продолжается.

К волонтерам она попала лишь в феврале прошлого года, а до этого находилась в частном зверинце, где из-за стресса получила проблемы со здоровьем и психологическую травму.

Напомним, 2 января, российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены дома, есть пострадавшие и погибшие. Воздушная тревога в Киеве звучала дважды — в 2:24 часов и в 5:53 и суммарно длилась почти 6 часов.