Ракета упала недалеко от вольера: в Киеве в результате обстрелов пострадала львица (видео)

По словам волонтеров, обломки ракеты упали в 300 метрах от вольера львицы. Она не травмировалась физически, однако получила контузию. Сейчас львица получает необходимое лечение.

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В результате массированного ракетного удара 2 января в Киеве пострадала львица Юна. Об этом сообщают в Центре спасения диких животных.

Отмечается, что во время утренней атаки одна из сбитых вражеских ракет упала недалеко от вольера львицы — всего в 300 метрах. В результате Юна получила серьезную контузию и полностью потеряла ориентацию в пространстве.

В Центре говорят, что пересмотрели записи с видеокамер и это не обычная травма, поскольку львица не ударилась. Сейчас она получает необходимое лечение.

Ранее в Центре спасения диких животных рассказывали историю львицы. Юная попала к волонтерам в феврале этого года.

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Шили форму для Зеленского и Залужного: атака ВС РФ на Киев повредила производство M-TAC

Ранее она жила в частном зверинце, где из-за стресса получила проблемы со здоровьем и психологическую травму. В частности, она жила в одном вольере со львом, которого боялась, поэтому постоянно лежала на одном месте. Однако под постоянным наблюдением и заботой она начала выздоравливать.

Ракетная атака на Киев

2 января Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. По словам главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, это была одна самая масштабная комбинированная ракетная атака в мире, которую успешно отразила украинская ПВО.

Сообщалось, что в целом ВС РФ выпустили 99 ракет различного типа, из которых 72 были сбиты силами противовоздушной обороны.

По последней информации в результате атаки погибли 2 человека, ранения получили 48 человек. Известно, что пострадали шесть районов столицы, больше всего пострадал Соломенский район.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Киева. По его словам, Россия снова атаковала гражданские объекты, поэтому должна "почувствовать последствия того, что она делает".

Также сообщалось, что обломки ракет упали в район посольства США в парковую зону. В около 20 домах выбило стекла.