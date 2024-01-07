"Очень талантливый человек": на войне погиб украинский поэт Максим Кривцов

В конце 2023 года Кривцов объявлял о выходе своего сборника стихов "Вірші з бійниці". Его он хотел подарил главкому ВСУ Валерию Залужному.

На фронте погиб украинский поэт Максим Кривцов. Об этом у себя в Facebook сообщил писатель Любко Дереш.

Он назвал Кривцова остроумным и чрезвычайно талантливым человеком, с которым он лично виделся. Так, воин был слушателем лекций Дереша на ветеранской программе "Голос войны".

Также писатель опубликовал фрагмент из синопсиса незаконченного романа Кривцова:

"Когда возвращаемся после ротаций, едем в автомобиле домой, мы не испытываем счастья, хотя хотим возвращения. Наверное. Мы чувствуем одно – пустоту. Одну общую на всех пустоту, коллективную как память. Мы захлебываемся ею и задыхаемся от ее испарений. Итак, я хочу рассказать о многоэтажке, на 77 этаже которой расположен офис телеканала "Забвение", весь рассказ будет проходить в рамках самой ужасной программы в мире "Ток-шоу Война".

Отметим, что 29 декабря 2023 года Кривцов заявил о выходе своего сборника стихов "Вірші з бійниці".

"Впрочем, у меня есть еще несколько мечтаний. Мне бы хотелось подарить сборник Залужному. Хотелось бы, чтобы разные блоггеры где-то и вспомнили стихи, если они для них понравятся", — написал тогда Кривцов.

Кто такой Максим Кривцов

Максим Кривцов был участником Революции Достоинства. 2014 окончил Киевский национальный университет технологий и дизайна по специальности — дизайнер обуви. В 2-14 году отправился добровольцем на фронт. Участник АТО и ООС. Принимал участие в боевых действиях 5-го батальона ДУК "Правый сектор" (2014–2015), впоследствии стал старшим пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

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