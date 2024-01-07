После получения F-16, ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению, — СМИ

По словам журналистов, от украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области до Крыма всего около 60 километров. Полуостров остается одним из самых проблемных регионов России.

Норвегия передаст Украине истребители F-16 в ближайшие несколько месяцев. После этого ВСУ снова могут перейти от обороны к наступлению. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

По словам журналистов, от украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области до Крыма всего около 60 километров. Полуостров остается одним из самых проблемных регионов России. Он предназначался для того, чтобы стать районом отступления и ударной площадкой для российской армии, где она могла бы беспрепятственно действовать вдали от линии фронта. Однако делать это оккупантам становится сложнее из-за атак Сил обороны Украины.

Издание пишет, что за последние шесть месяцев Силы обороны Украины усилили атаки на Крым. Российский Черноморский флот потерял несколько своих кораблей и даже штаб в Севастополе. Одной из основных причин растущего успеха украинских контрударов, вероятно, стало уничтожение вражеских радиолокационных систем и позиций ПВО в Крыму еще в сентябре 2023 года.

В материале говорится, что украинские атаки последних нескольких дней показывают, что Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО. Либо это связано с некомпетентностью армейского руководства, либо у России нет достаточно мощных систем ПВО для размещения на полуострове.

Напомним, что в ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму прозвучало несколько взрывов и над полуостровом начала работать противовоздушная оборона. По данным местных медиа, под ударом оказался "Саки", расположенный в Новофедоровке.

Также в ГУР сообщили, что оккупанты в Саках "ослепли" на несколько РЛС, а в Гришино потеряли склады боеприпасов. Успешное огневое поражение склада с боеприпасами российских захватчиков подтверждают данные космической разведки.