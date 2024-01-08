Следят за логистикой: ФСБ РФ направила дополнительных "идеологов" на юг Украины, — ЦНС

Российские власти обеспокоены судьбой коллаборационистов на Херсонщине и в Крыму, которые участвуют в так называемых "выборах президента РФ". Поэтому ФСБ выделила для их охраны дополнительные силы.

На оккупированную часть Херсонской области Кремль отправил группу работников ФСБ РФ. Работники спецслужб получили задание подавить украинское партизанское движение и раздать как можно больше российских паспортов. О деталях мероприятий Кремля на юге рассказали на портале Центра национального сопротивления (ЦНС).

В сообщении центра указывается, что оккупационные власти беспокоят удачные удары ВСУ по военным объектам на левобережье Херсонщины. В частности, достается глубокому тылу на юге, ведь именно там — через Крымский полуостров и часть Херсонской области — проходят логистические пути ВС РФ. Враги подозревают, что это действуют силы сопротивления, поэтому принимают ряд мер для их обезвреживания — присылают дополнительных идеологов и работников ФСБ.

"Украинское подполье очень мощное на данном направлении", — говорится в сообщении ЦНС.

Представители российской власти действуют в двух направлениях. Во-первых, проводят серию визитов и обысков в домах украинцев, которые не поддерживают оккупантов. При этом на людей давят, чтобы они взяли в руки паспорт РФ. Во-вторых, планируют предоставить дополнительную охрану коллаборационистам — гражданам, которые работают в оккупационных органах власти и тем, кто является членом избирательных комиссий на так называемых "выборах президента России".

Война на юге — детали

Отметим, начиная с осени 2023 года на левом берегу Днепра Силы обороны Украины создали плацдарм неподалеку от села Крынки, расположенного на полпути между оккупированными Алешками и Новой Каховкой.

Враг пытается выбить оттуда украинских воинов — бросает значительные силы пехоты, бронемашин, дронов, — об этом ранее рассказывал Фокус. Однако ВСУ третий месяц подряд отбивают атаки и удерживают плацдарм. В частности, 13 декабря стало известно, что на левобережье удалось перебросить дополнительные 30-50 бойцов, которые усилили подразделения под Крынками. В январе 2024 года боец ВСУ рассказал об изменениях в поведении противника: россияне начали действовать осмотрительнее. Для атак на позиции украинцев, например, стали меньше использовать самолетов — после одномоментной потери сразу трех самолетов Су-34, которые запускали КАБы. Кроме того, бронетехнику используют только для подвоза живой силы.

Напоминаем, в ночь на 8 января ВС РФ ударили по Украине ракетами "Кинжал" и стаями дронов-камикадзе Shahed-136. Взрывы прогремели в ряде областей, в частности, в Кривом Роге: согласно сообщению главы совета обороны города Александра Вилкула, есть попадание в торговый центр.