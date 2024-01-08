Не долетела до фронта: на оккупированное Рубежное упала российская авиабомба ФАБ-250, детали

Российская авиабомба не долетела 17 км до линии фронта на Луганщине. Бомба предназначалась бойцам ВСУ, которые удерживают российские подразделения на Лиманском направлении.

На оккупированной части Луганской области упала фугасная авиабомба ФАБ-250, которую самолет ВС РФ уронил на пути к линии фронта. Авиабомба не взорвалась, но жителей окрестных домов эвакуировали. О деталях инцидента на Луганщине рассказал глава российской администрации Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Сообщение Пасечника об инциденте с ФАБ-250 появилось в сети в 9:23. Коллаборант заявил, что произошло "нештатное схождение боеприпаса". Место событий — город Рубежное в Луганской области.

По словам представителя оккупационных властей, пострадавших от падения авиабомбы нет, поскольку она не взорвалась. Однако людей на всякий случай эвакуировали: часть поселили в палатках неподалеку (пять человек включая двух детей), часть устроились у родственников самостоятельно.

На месте инцидента работают представители оккупантов из структуры "МВД", а также "МЧС" и военной комендатуры: принимают решение, как обезвредить боеприпас.

Леонид Пасечник — об инциденте с ФАБ-250 8 января Фото: Скриншот

Отметим, город Рубежное расположен в 17 км от линии фронта. Неподалеку — бои в Серебрянском лесничестве и Лиман, где ВС РФ пытаются прорвать линию обороны ВСУ.

Где расположен город Рубежное в Луганской области Фото: DeepState

В Минобороны РФ пока нет информации о нештатном схождении ФАБ-250 в оккупированной Луганской области. В местных пабликах не публикуют фотографий с последствиями падения фугасной авиабомбы.

Война РФ — инциденты со снарядами

Отметим, 2 января 2024 года стало известно о еще "нештатном схождении" ракеты, которую российский самолет запустил по Украине. Местные жители сообщили, что взрыв снаряда в Воронежской области уничтожил целую улицу в селе Петропавловка. Власти РФ уверяли, что ни один человек не пострадал. Позже стало известно, что упала ракета Х-101 и могло погибнуть около 11 человек — об этом написали в пророссийских пабликах.

Между тем 30 декабря в Белгороде произошло несколько взрывов прямо посреди города — погибло несколько россиян, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, обвиняя в этом ВСУ. Однако через несколько часов Минобороны РФ подтвердило, что жертвы — результат некачественной работы российских сил ПВО, которые пытались сбить снаряды, запущенные Силами обороны.

3 января представители российских властей заявили об очередном обстреле Белгорода. Согласно их утверждениям, по военным объектам на территории РФ ударили "Точкой-У" и "Ольхой".

Напоминаем, в результате массированного российского обстрела 8 января в некоторых регионах Украины исчезло электроснабжение. Россияне нанесли удар по Кривому Рогу: глава совета обороны Александр Вилкул сообщил о повреждении торгового центра и о пожаре.