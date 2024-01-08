Замена легендарной Barrett: спецназ США могут вооружить новыми винтовками ELR-SR (фото)

Одним из основных требований к новому оружию является повышенная дальность стрельбы до 2500 м. При этом винтовка должна быть короче и легче своих предшественников.

Командование специальных операций США (SOCOM) планирует вооружить американских бойцов новой дальнобойной снайперской винтовкой Extreme Long Range Sniper Rifle или ELR-SR, которая заменит собой легендарную винтовку Barrett M107 и менее известную винтовку McMillan Mk 15 калибра .50. Об этом сообщили обозреватели The War Zone.

Первая информация о таких намерениях появились в декабре прошлого года. Тогда Центр закупок, технологий и логистики (SOF AT&L) Командования специальных операций впервые опубликовал объявление о поиске поставщиков, а позже были сформулированы основные требования к новой снайперской винтовке ELR-SR.

Прежде всего новая винтовка должна будет поражать цели на дистанции 2500 м, обладая при этом необходимыми показателями точности и низкой отдачи. Также в SOF AT&L заявили, что габариты нового оружия для спецназа должно быть не более 56 дюймов (142 см), а максимальный вес винтовки с пустым магазином — не более 18 фунтов (8,1 кг).

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В требования к системе ELR-SR включены различные аксессуары, такие как глушитель, баллистический компьютер, руководство оператора, набор для чистки, набор инструментов, сошки и одобренный Управлением транспортной безопасности (TSA) запирающийся жесткий кейс для переноски. Причем глушитель, длина которого не должна превышать 20 см, должен быть способен снизить звук винтовки до 140 дБ или менее.

По словам представителей SOCOM, винтовка ELR-SR должна быть оснащена направляющими Picatinny и Magpul M-LOK, на которые можно крепить оптику и различные аксессуары.

Единственный открытым вопросом остается калибр новой винтовки, однако существует потребность в модульной конструкции, позволяющей переключать различные типы боеприпасов. Кроме того не исключается вариант перехода на меньший калибр, чем у Barrett M107 и McMillan Mk 15.

Боец специального назначения ВМФ тренируется с винтовкой Mk 15

"Если основной калибр системы не является текущим боеприпасом, одобренным Министерством обороны, предлагаемая система должна быть способна переходить на текущий боеприпас .300 Norma Magnum с помощью комплекта быстрой замены", — говорится в уведомлении о заключении контракта.

В случае если SOCOM все же решит приобрести новую винтовку для удовлетворения своих требований ELR-SR, это может означать значительный сдвиг в арсенале высокоточных винтовок американского сообщества специальных операций. Это также станет еще одним серьезным шагом в сторону от культовых M82/M107, а также Mk 15 со стороны американских военных, подытожили обозреватели.

Напомним, компания Heckler & Koch представила новую штурмовую винтовку HK437, которая вызвала большой интерес специалистов. Оружие по конфигурации достаточно эргономично и рассчитано под мощный патрон .300 Blackout калибра 7.62x35 мм.