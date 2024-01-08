FPV-дрон уничтожил ЗРК "Стрела-10" под Бахмутом: какие еще потери понес враг (видео)

Украинским военным из РУБпАК "Ахиллес" удалось поразить пять единиц военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе две из которых были полностью уничтожены.

На Бахмутском направлении рота ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко уничтожила российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Об этом сообщил командир роты Юрий Федоренко в своем Telegram 8 января.

"РУБпАК "Ахиллес" уничтожила вражескую ЗРК "Стрела-10", — сказал Юрий Федоренко.

По его словам, украинские бойцы поразили пять единиц российской техники с помощью FPV-дронов, а именно:

ЗРК "Стрела-10" — уничтожен;

ретранслятор радиосвязи — уничтожен;

две БМП-1 — уничтожены;

Урал — уничтожен.

Юрий Федоренко опубликовал видео, на котором показал, как операторы беспилотных летательных аппаратов на разных участках фронта под Бахмутом обнаруживали российскую военную технику. Однако после удачных ударов FPV-дронов враг понес потери.

Напомним, 8 января стало известно о том, что бойцы Сил специальных операций уничтожили комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" в Донецкой области. Российская техника была обнаружена во время разведывательных действий с помощью беспилотного летательного аппарата.

7 января в пресс-службе ССО сообщили, что на подступах к Авдеевке Донецкой области была уничтожена группа российских военных, в состав которой входило четыре оккупанта. Перемещение врага зафиксировали с помощью беспилотника, зато минометчики сразу среагировали и ликвидировали противника с помощью прямого попадания.