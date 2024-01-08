По меньшей мере четыре ракетных удара: ВС РФ атаковали Харьковскую область, есть погибшие (фото, видео)

Оккупационные войска нанесли удар по областному центру в 7:00 утра. Также прилет в жилой дом зафиксирован в городе Змиев — из-под завалов спасатели уже деблокировали тело 62-летней женщины.

Утром 8 января Вооруженные силы Российской Федерации массированно атаковали мирные города Украины, в частности произошло по меньшей мере четыре ракетных удара по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram.

"Около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову по меньшей мере 4 ракетных удара, тип — устанавливается", — сказал Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате атаки было повреждено предприятие и учебное заведение. Также травмировалась 53-летняя женщина, она в легком состоянии, ее госпитализировали.

Также около 07:00 противник обстрелял город Змиев Чугуевского района, в результате чего был поврежден частный дом. Из-под завалов достали 90-летнего и 60-летнего мужчин.

Позже Олег Синегубов сообщил, что 62-летняя, которую деблокировали из-под завалов, погибла.

"К сожалению, 62-летняя женщина, которую деблокировали из-под завалов дома в Змиеве, — погибла. По уточненным данным, из-под завалов деблокировали 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Еще одному 88-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь", — рассказал он.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы, в результате вражеской атаки в Харькове повреждения получили гражданские объекты. На месте работают коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий удара. По его словам, пострадали два человека.

Кроме этого, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что оккупанты били по промышленным объектам города, в результате возник пожар.

Массированный ракетный обстрел Украины: что известно

Утром 8 января российские военные атаковали Украину. Взрывы прогремели в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. По сообщению Воздушных сил, противник запустил аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".

Напомним, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что враг попал в торговый центр в Кривом Роге. Также повреждения получили более двух десятков частных домов.