Искал цели для ударов: СБУ задержала чиновника "Укрзалізниці", который работал на ВС РФ (фото)

Россиян интересовали направления перемещения танков Leopard и бронемашин Bradley. Полученную информацию планировали использовать для обстрела станций.

Чиновник "Укрзализныци" по заданию российских спецслужб следил за движением эшелонов, которые перевозили западное оружие. Россиян интересовали направления, в которых движутся эшелоны, и количество нагруженной техники. Работники СБУ задержали фигуранта до того, как он успел передать информацию врагу. О деталях задержания говорится в заметке пресс-службы на портале ведомства.

Указывается, что подозреваемый в шпионаже мужчина проживал в Днепре. Известно, что работал на узловой станции и занимал не указанную должность в структуре "Укрзализныци". По заказу спецслужбы РФ следил за движением эшелонов с военной техникой. При этом пытался установить, каким маршрутом она движется, через какие станции проходит и где останавливается. Эту информацию враг планировал использовать для дальнейших авиаударов и повреждения логистики Сил обороны.

Главные цели, которые особенно интересовали россиян — это направления перемещения танков Leopard и бронемашин Bradley, пояснили в СБУ. Однако врагу не удалось получить собранные данные — фигуранта задержали до того, как он успел передать собранную информацию, говорится в сообщении.

На фотографиях с места событий, опубликованных на портале ведомства, можно увидеть, как выглядит задержанный житель Днепра.

Подозреваемый в госсовете — в квартире у Днепра Подозреваемого в госсовете выводят из подъезда Фото: СБУ

Мужчину завербовали летом 2023 года, говорится в сообщении спецслужб. Вербовка происходила через анонимный чат в Telegram, а предложение для "сотрудничества" он получил благодаря тому, что выражал прокремлевские взгляды в сообщениях в соцсетях.

Правоохранители изъяли у подозреваемого вещи, которые могут стать доказательством по делу. Например, на одной из фотографий — три смартфона и несколько банковских карт.

Смартфоны гражданина, подозреваемого в госизмене Фото: СБУ

Кроме того, пресс-служба СБУ опубликовала видео с кадрами задержания. Подозреваемого в шпионаже в пользу РФ задержали прямо у него в квартире, и он не сопротивлялся.

В сообщении СБУ указывается, что житель Днепра подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 — государственная измена в условиях военного положения. На сегодня он находится под стражей — суд должен определить меру пресечения. По статье о госизмене гражданин может оказаться в тюрьме на пожизненный срок, подытожили правоохранители.

Новости СБУ — детали деятельности

Отметим, 3 января сотрудники СБУ разоблачили блогеров, которые опубликовали видео и фото мест ударов ВС РФ во время обстрела 2 января. Материалы, размещенные ими в соцсетях, мгновенно появились на медиаресурсах врага, пояснили в спецслужбе. За подобные действия гражданам грозит до 12 лет тюрьмы.

4 января состоялись обыски в компании "Киевгума", сообщила пресс-служба ведомства. Согласно данным следствия, "Киевгума" продавала медицинские жгуты, которые позже оказались в распоряжении российской армии. Гендиректор заявил, что на компанию намеренно давят и что он знает о "сфабрикованных доказательствах".

7 января стало известно о разоблачении владельца агрохолдинга, который продавал продукты питания в РФ после вторжения в 2022 году. Мужчину задержали в Киеве в доме сына: фигурант готовился сбежать.

Напоминаем, утром 8 января ВС РФ ударила по Украине стаей ракет: взрывы прогремели в Кривом Роге, Хмельницком и Харькове. Между тем представители оккупантов заявили о падении ФАБ на Луганщине: снаряд, который предназначался для позиций ВСУ, упал и не взорвался.