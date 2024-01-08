Оккупанты вербуют в свое "элитное подразделение" больных жителей Мариуполя: что обещают (фото)
Жителей оккупации приглашают на контракт в российское войско даже в стенах больниц. Потенциальных бойцов сразу заманивают миллионными выплатами за пополнение статистики Генштаба ВСУ.
Российские оккупанты пошли дальше в милитаризации больниц. Теперь рядом с большинством кабинетов узких специалистов висит реклама одного из подразделений вражеской армии. Деталями 8 января поделился советник городского головы Мариуполя в Донецкой области Петр Андрющенко.
"Милитаризация больниц в Мариуполе. Не только, как госпитали. Но уже как пункты вербовки в российскую армию", — написал он.
На фото видно, что рекламируется служба по контракту в "элитном подразделении" вражеского МВД в так называемой "ДНР". Захватчики предлагают больным жителям Мариуполя "приближать победу" в составе "Каскада".
Оккупантам по контракту обещают:
- зарплату от 240 тысяч рублей;
- расчет выслуги как месяц за три;
- выплату 3 миллионов за ранение и 5 миллионов рублей за гибель;
- "всестороннее обеспечение";
- "качественную" подготовку под руководством "инструкторов-практиков".
"Служба среди лучших", — указано на плакате.
Напомним, в Мариупольском городском совете показали, какими на самом деле являются якобы восстановленные оккупантами дома. Жители города вынуждены жить в полуразрушенных квартирах.
Ранее Петр Андрющенко информировал, что ВСУ уничтожили недостроенный мост российских захватчиков под Мариуполем. Враг строил железнодорожный мост, который должен был стать частью сообщения захваченного города с РФ.