В России могли восстановить советское подразделение "смерш": в Британии назвали его особенности

В конце 2023 года появилась информация о возрождении советского подразделения контрразведки "смерш". Это является примером того, что власти РФ сравнивают российско-украинский конфликт со Второй мировой войной, рассказали в британской разведке.

Российская Федерация могла восстановить советское подразделение контрразведки "смерш". Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

Оборонное ведомство отметило, что в конце 2023 года российские политики утверждали, что подразделение советской контрразведки "смерш" восстанавливается. Тогда как в начале 2024 года в открытом доступе появились изображения оперативников якобы в нашивках "смерш".

В британской разведке отметили, что непонятно, указывает ли это название на какие-либо существенные новые возможности или роль российской контрразведки.

"Однако это является еще одним примером того, как российские власти сознательно объясняют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны и их сильное внимание к вероятному проникновению внешних угроз в страну", — пояснили в Минобороны Британии.

"Смерш": что известно

"Смерш" — это подразделение контрразведки Народного комиссариата обороны СССР. Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин основал организацию "смерш" (аббревиатура фразы "смерть шпионам"), существовавшую с 1943 по 1946 годы. Подразделение было сформировано для обороны типа Красной Армии, борьбы с дезертирством, шпионами и диверсантами. После расформирования его функции перешли к органам госбезопасности СССР.

Напомним, 5 декабря член комитета Госдумы РФ по вопросам обороны генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины РФ возрождает карательные отряды вроде "смерш", которые существовали во время Второй мировой войны. Эти отряды будут заниматься поиском проукраински настроенных жителей.

29 декабря в СМИ сообщили, что ученые из Института проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук (ИППМ РАН, РФ) предложили наладить выпуск процессоров-шаблонов, как это было в СССР.