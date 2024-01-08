Несколько тысяч выстрелов: сколько могут отстрелять пушки САУ и танков до замены ствола

В Украине известен случай, когда САУ Pzh 2000 настреляла 20 000 выстрелов при расчете на 4 500 выстрелов. Однако в основном артустановки имеют значительно меньший ресурс, который зависит от многих факторов.

Каждая артиллерийская установка или танк имеют общую черту — исчерпывающий ресурс ствола. Это означает, что кроме боеприпасов Украине и партнерам нужно обеспечить соответствующее количество запасных стволов. Об этом сообщает Defense Express.

В случае долгосрочной войны наличие боеприпасов для танков и пушек является не менее важным, чем наличие запасных стволов к ним. Чем больше "расстрелян" ствол, тем меньше точность стрельбы, тем больше надо снарядов, чтобы поразить нужную цель. В конце концов повышается риск того, что ствол пушки может разорвать. В условиях, когда артиллерия играет важную роль как в наступлении, так и в обороне, работоспособные установки крайне важны.

При этом авторы приводят еще одну закономерность: чем дальше нужно стрелять артиллерии, тем мощнее должен быть вышибной заряд, что также ускоряет износ ствола.

Сколько выстрелов выдерживают различные артустановки и танки?

Гаубица М777 в среднем может выдерживать до 2500 снарядов;

САУ Pzh 2000 рассчитана на 4500 выстрелов;

САУ М109 — 6000 выстрелов благодаря более короткому 39-калиберному стволу;

САУ "Акация" — 3500 выстрелов;

САУ "Гиацинт-С" — 1200 выстрелов;

САУ "Пион" — 450 выстрелов;

Пушка танка Leopard 2 Rh-120 и лицензионная версия на Abrams имеет ресурс до 1500-2000 выстрелов;

2А46 на танках Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90 — 800-1200 выстрелов, в зависимости от версии.

M777 рассчитана на около 2500 выстрелов Фото: AP

Однако при этом аналитики отмечают, что все эти цифры являются относительными, потому что если постоянно вести стрельбу дальнобойными боеприпасами, то пушка в М777 будет иметь не 2500 выстрелов, а менее 1000. Также известен случай, когда в украинской армии настрел на немецкой САУ Pzh 2000 был 20 000 выстрелов несмотря на рассчитанные 4500.

Напомним, 20 декабря в РФ заявили о применении против Украины САУ "Коалиция-СВ" и начале серийного производства.

4 января СМИ писали, что Украина получила 26 САУ Dana-M2, которая имеет советский 152-мм калибр.