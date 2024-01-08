"Быстрый трек": Украина готовит аэродромы для истребителей F-16, — Минобороны

Как сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, военные оценили готовность инфраструктуры страны к принятию самолетов и ведут работу по подготовке к ее обороне.

Украина активно готовит аэродромы к приему многоцелевых истребителей F-16. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем Telegram-канале.

По словам генерала, Украина продолжает интегрировать самолеты F-16 в свою систему обороны. Это происходит как внутри страны, так и с помощью партнеров в рамках международной Коалиции военно-воздушных сил.

Первый замминистра подчеркнул, что в Минобороны работают над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека", в рамках которого проведена оценка аэродромов.

"Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ," — добавил Павлюк.

Он также отметил интенсивную работу внутри страны по подготовке инфраструктуры, ее обороны с использованием систем ПВО и других средств.

"Замечу, что подготовка на территории Украины происходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач. И мы делаем все, чтобы одновременно бить врага, защищать собственные возможности и приобретать новые", — резюмировал Павлюк.

Напомним, 6 января стало известно, что первая партия F-16, обещанная Данией для передачи Украине к Новому году, задерживается. В Дании заявили о невыполнении условий со стороны Украины.

Ранее в августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о передаче 42 американских истребителей F-16 от Нидерландов и Дании.